Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 13.1.2026: BTC vụt tăng khi ông Trump gây áp lực lên Iran

Khương Nha
Khương Nha
13/01/2026 08:31 GMT+7

Ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% lên bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran, giá Bitcoin đã tăng vọt lên 92.000 USD sau đó điều chỉnh mạnh.

Giá Bitcoin hôm nay liên tục biến động mạnh khi tăng vọt từ 90.000 USD lên 92.000 USD rồi đột ngột quay về vùng giá 90.000 USD. Chỉ trong vòng 24 giờ, Bitcoin đã hai lần chạm mốc 92.000 USD nhưng không giữ được mức kháng cự. Tính đến 7 giờ ngày 13.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 91.027 USD, tăng 0,7% so với hôm qua. 

Giá Bitcoin đã có một chuyến "tàu lượn" sau loạt động thái chính trị của Mỹ. Đầu tiên là cuộc điều tra hình sự nhắm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Thị trường lập tức phản ứng với tin tức này, Bitcoin tăng khoảng 1,4% lên 92.500 USD. 

Giá Bitcoin hôm nay 13.1.2026: BTC vụt tăng khi ông Trump gây áp lực lên Iran - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 7 giờ ngày 13.1

NGUỒN: BINANCE

Theo giới phân tích, việc Chủ tịch Fed đương nhiệm bị điều tra hình sự là việc chưa từng có tiền lệ. Điều này gây ra những trở ngại chính trị ngắn hạn cho tài sản rủi ro như cổ phiếu, Bitcoin. Khi niềm tin vào độ tin cậy của USD và tính độc lập của ngân hàng trung ương bị nghi ngờ, tài sản mã hóa thường được "định giá cao hơn" nhờ câu chuyện phòng ngừa rủi ro hệ thống. Khi này, vai trò của Bitcoin như một "tài sản phi chủ quyền" càng được củng cố.

Tuy nhiên, giá Bitcoin không giữ được mức kháng cự này, sau đà tăng giá ngắn hạn, tiền số lớn nhất thế giới tiếp tục rơi về vùng giá 90.000 USD. 

Ông Trump nói Iran đã gọi điện đề nghị đàm phán

Sau đó, Bitcoin lại tăng vọt lên 92.000 USD khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông báo trên mạng xã hội Truth Social về việc áp thuế 25% lên bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với Iran. 

Trước đó, vào tháng 10.2025, thị trường tiền mã hóa từng "bốc hơi" hàng trăm tỉ USD sau đòn thuế của ông Trump nhắm vào Trung Quốc. Tâm lý e ngại rủi ro liên quan đến địa chính trị đã kích hoạt đợt bán tháo, dẫn đến cú sập dây chuyền của thị trường.

Một số nhà phân tích lưu ý, thị trường tiền mã hóa sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới khi địa chính trị tiếp tục xáo trộn. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng những biến động tương tự là môi trường lý tưởng cho Bitcoin ra đời, do đó tiền mã hóa có thể hưởng lợi và tiếp tục tăng giá. 

Giá Bitcoin hôm nay 9.1.2026: BTC phục hồi sau khi thủng đáy 90.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 91.000 USD khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất gây áp lực lên thị trường.

