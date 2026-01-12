Giá Bitcoin hôm nay 12.1.2026: BTC đối mặt mức sống còn 65.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay 12.1 tiếp tục đi ngang, giao dịch quanh mốc 91.000 USD, tăng khoảng 0,5% so với hôm qua. Các token khác như Ethereum, Solana tăng 0,13% và 3%, trong khi BNB, TRON, Dogecoin lần lượt giảm 0,52%, 1,25% và 0,65%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa chạm mốc 3.110 tỉ USD, tăng 0,52% trong vòng 24 giờ qua.

Giá Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung đang chững lại chờ các tin tức tiếp theo từ Cục Dự trữ liên bang (Fed) Mỹ và các chính sách mới về thuế quan.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

65.000 USD - cột mốc sống còn của giá Bitcoin

Một trong những thảo luận gây tranh cãi nhất trong cộng đồng tiền mã hóa hiện nay là liệu Bitcoin có còn chịu ảnh hưởng của chu kỳ giá bốn năm hay không? Nhiều người cho rằng Bitcoin Halving (Giảm một nửa phần thưởng, thường xảy ra 4 năm một lần) ngày càng ít tác động đến thị trường. Bitcoin đã thoát khỏi mô hình giá truyền thống. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng "mùa đông tiền mã hóa" vẫn hiện hữu. Thị trường sẽ bước vào giai đoạn giảm giá mạnh sau chu kỳ khoảng 4 năm.

Theo Jurrien Timmer, giám đốc kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Fidelity Investments, chu kỳ năm nay có thể kéo dài hơn bình thường. Điều đó đồng nghĩa 2026 mới là năm thị trường chứng kiến nhiều biến động mạnh.

Quy luật lũy thừa giá cho thấy mức 65.000 USD sẽ là mức kháng cự tiếp theo của Bitcoin Ảnh: FIDELITY

Dựa vào dữ liệu về quy luật lũy thừa của Bitcoin, Timmer dự đoán mức giá sống còn Bitcoin phải đối mặt là 65.000 USD. Ông cho rằng diễn biến tăng giá của Bitcoin hiện bám sát đường xu hướng lũy thừa. Tham chiếu diễn biến giá của các chu kỳ trước, Bitcoin có thể sắp bước vào đợt giảm giá sâu. 65.000 USD có thể là đáy tiếp theo thị trường hướng đến. Nếu không giữ được mức kháng cự này, Bitcoin có thể thủng đáy 45.000 USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, thị trường tiền mã hóa hiện tại đã rất khác những chu kỳ trước khi quỹ ETF Bitcoin được mở, nhiều chính phủ mở kho dự trữ chiến lược. Điều này đồng nghĩa biến động giá của Bitcoin đang ngày một gần hơn với các tài sản truyền thống, chịu tác động trực tiếp từ các diễn biến chung về kinh tế vĩ mô và địa chính trị.