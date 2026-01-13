Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ điều tra Chủ tịch Fed

Vi Trân
Vi Trân
13/01/2026 05:16 GMT+7

Căng thẳng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) leo thang nhanh chóng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cáo buộc chính quyền đang đe dọa ông.

Hôm qua (ngày 11.1, giờ Mỹ), ông Powell cho biết các công tố viên Mỹ đã mở cuộc điều tra và đe dọa truy tố ông về những phát ngôn trong phiên điều trần tại Thượng viện hồi tháng 6.2025 liên quan dự án tân trang 2 tòa nhà Fed tại Washington D.C. Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích dự án trị giá 2,5 tỉ USD này là quá tốn kém.

Mỹ điều tra Chủ tịch Fed - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell tại công trình tân trang trụ sở Fed tại Washington D.C hồi tháng 7.2025

Ảnh: AFP

Ông Trump từng nhiều lần gây tranh cãi, tìm cách can thiệp vào tính độc lập của Fed khi gây sức ép để ông Powell và ngân hàng trung ương giảm lãi suất nhanh hơn. Ông Powell gọi vụ điều tra chỉ là cái cớ nhằm can thiệp vào sự độc lập của Fed trong việc ấn định lãi suất. "Việc đe dọa truy tố hình sự là hệ quả của việc Cục Dự trữ liên bang ấn định lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về điều sẽ phục vụ công chúng, thay vì theo sở thích của tổng thống", ông Powell nói. Trả lời phỏng vấn NBC News sau đó, ông Trump nói không biết gì về cuộc điều tra và cũng không cho rằng hành động đó được thực hiện nhằm gây sức ép về chuyện lãi suất.

Hồi tháng 12.2025, ông Trump nói sẽ đánh giá ứng viên thay ông Powell dựa trên việc họ có cắt giảm lãi suất ngay lập tức hay không. Năm ngoái, ông Trump cũng đã có hành động hiếm thấy khi tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook với cáo buộc gian lận. Vụ việc vẫn đang chờ Tòa án Tối cao phân xử và bà Cook tạm thời giữ nguyên chức vụ.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cơ quan phê chuẩn các ứng viên thống đốc Fed, đã bày tỏ lo ngại về vụ điều tra với ông Powell và cảnh báo sẽ phản đối các ứng viên trong tương lai nếu vụ việc chưa được giải quyết hoàn toàn. 

Tin liên quan

Mỹ tiết lộ vũ khí bí mật trong chiến dịch bắt ông Maduro

Mỹ tiết lộ vũ khí bí mật trong chiến dịch bắt ông Maduro

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã chia sẻ cuộc phỏng vấn một người được cho là lính gác Venezuela về khoảnh khắc lực lượng Mỹ dùng loại vũ khí bí mật khiến binh sĩ Venezuela phải đổ gục trong chiến dịch bắt ông Nicolas Maduro.

