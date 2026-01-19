Giá Bitcoin hôm nay 19.1.2026: BTC sập sâu thổi bay hơn 800 triệu USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã giảm 2,41% so với hôm qua. Tính đến 10 giờ 35 ngày 19.1, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 92.726 USD. Trước đó vào lúc 6 giờ cùng ngày, tiền số giá trị nhất thế giới vẫn duy trì ở vùng giá 95.000 USD rồi bất ngờ sập sâu về dưới 93.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 19.1 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đợt điều chỉnh giá này cho thấy sự mong manh của thị trường, bất chấp những dấu hiệu cho thấy áp lực bán tháo đã giảm bớt từ cuối năm 2025. Đợt thoái lui giá của Bitcoin sáng nay đã thổi bay hơn 864 triệu USD hợp đồng tương lai.

Các sàn giao dịch tiền số thường cho phép người dùng "vay" một khoản nhiều hơn số tiền thực tế họ đang nắm giữ để có thể thực hiện các giao dịch "đòn bẩy" nhằm kiếm lời. Một số sàn giao dịch cho phép người chơi dùng đòn bẩy tối đa lên đến 125 lần vốn. Tuy nhiên khi thị trường điều chỉnh giá, nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, khiến họ không đáp ứng các yêu cầu để duy trì, sàn sẽ đóng vị thế, dẫn đến việc thanh lý.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, trong hơn 864 triệu USD của người chơi bị thanh lý sáng nay, có đến 763 triệu USD đặt cược vào đà tăng của Bitcoin. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 25,83 triệu USD.

Không chỉ Bitcoin, loạt token khác cũng bị ảnh hưởng trong cú sập sáng nay. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới mất 3,1% giá trị trong vòng 24 giờ. Giá Dogecoin và Solana giảm đến hơn 7%. Trong khi BNB, XRP lần lượt giảm 2,5% và 4,4%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 2,84%, xuống còn 3.130 tỉ USD.

Vì sao giá Bitcoin sập sâu?

Theo báo cáo hằng tuần của Glassnode, đà tăng của Bitcoin ở vùng giá 96.000 USD chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng chảy phái sinh, bao gồm việc thanh lý các vị thế bán khống chứ không phải do tích lũy Bitcoin giao ngay bền vững. Các chuyên gia lưu ý thanh khoản thị trường hợp đồng tương lai vẫn tương đối thấp, giá dễ bị đảo chiều mạnh khi áp lực mua giảm dần.

Trong khi đó, báo cáo tuần của CryptoQuant cho rằng đà tăng giá trước đó của Bitcoin diễn ra như một đợt phục hồi nhẹ trong "mùa đông tiền mã hóa", không phải khởi đầu của đợt tăng giá mới.