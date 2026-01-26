Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Giá vàng chính thức vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/01/2026 08:52 GMT+7

Giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce, tiếp tục đà tăng lịch sử khi nhà đầu tư ồ ạt tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và bất ổn tài chính gia tăng.

Giá vàng giao ngay ngày 26.1 đã tăng 0,85%, lên 5.024,95 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ tăng 0,91%, lên 5.024,60 USD/ounce, theo Reuters.

Một số chuyên gia cho rằng việc giá vàng vượt mốc 6.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định: "Dự báo của chúng tôi cho năm 2026 là giá vàng có thể đạt đỉnh 6.400 USD/ounce và mức trung bình khoảng 5.375 USD/ounce".

Giá vàng lần đầu vượt mốc 5.000 USD/ounce giữa căng thẳng địa chính trị - Ảnh 1.

Nhà đầu tư đổ xô mua vàng trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng địa chính trị

ẢNH: REUTERS

Trong năm 2025, giá vàng đã tăng tới 64%, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương - với việc Trung Quốc mua vàng tháng thứ 14 liên tiếp – cùng dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,85% lên 104,85 USD/ounce, sau khi lần đầu vượt mốc 100 USD/ounce hôm 23.1. Giá bạch kim giảm nhẹ 0,21% xuống 2.762,25 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,22% lên 2.014,50 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng đà tăng mạnh của bạc và vàng phản ánh kỳ vọng kéo dài về bất ổn địa chính trị và nguy cơ suy yếu của hệ thống tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Tâm lý "bán tháo tài sản Mỹ", bao gồm trái phiếu kho bạc và đồng USD, đang là động lực chính đẩy giá vàng và bạc đi lên. Niềm tin vào tài sản Mỹ suy giảm do căng thẳng giữa Washington và châu Âu liên quan Greenland, cùng áp lực liên tục của Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên thị trường. Tại châu Âu, Nga và Ukraine kết thúc ngày đàm phán thứ 2 do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) hôm 24.1 mà chưa đạt thỏa thuận, trong khi tình hình chiến sự vẫn leo thang.

Ở Bắc Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu Ottawa ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, động thái được cho là làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng kinh tế toàn cầu.

Tin liên quan

Giá vàng thế giới 'phá nóc' đến khi nào ?

Giá vàng thế giới 'phá nóc' đến khi nào ?

Chỉ hơn 10 ngày, giá vàng thế giới liên tục đạt các mức 'đỉnh nóc kịch trần' mới, nhưng xu thế này có thể chưa dừng lại.

Lo ngại ông Trump, người Đức kêu gọi rút vàng dự trữ khỏi Mỹ

Giá vàng tăng lên kỷ lục mới

Khám phá thêm chủ đề

vàng bạc căng thẳng địa chính trị Trump giá vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận