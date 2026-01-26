Giá vàng chính thức vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce

Giá vàng giao ngay ngày 26.1 đã tăng 0,85%, lên 5.024,95 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ tăng 0,91%, lên 5.024,60 USD/ounce, theo Reuters.

Một số chuyên gia cho rằng việc giá vàng vượt mốc 6.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định: "Dự báo của chúng tôi cho năm 2026 là giá vàng có thể đạt đỉnh 6.400 USD/ounce và mức trung bình khoảng 5.375 USD/ounce".

Nhà đầu tư đổ xô mua vàng trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng địa chính trị ẢNH: REUTERS

Trong năm 2025, giá vàng đã tăng tới 64%, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương - với việc Trung Quốc mua vàng tháng thứ 14 liên tiếp – cùng dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,85% lên 104,85 USD/ounce, sau khi lần đầu vượt mốc 100 USD/ounce hôm 23.1. Giá bạch kim giảm nhẹ 0,21% xuống 2.762,25 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,22% lên 2.014,50 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng đà tăng mạnh của bạc và vàng phản ánh kỳ vọng kéo dài về bất ổn địa chính trị và nguy cơ suy yếu của hệ thống tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Tâm lý "bán tháo tài sản Mỹ", bao gồm trái phiếu kho bạc và đồng USD, đang là động lực chính đẩy giá vàng và bạc đi lên. Niềm tin vào tài sản Mỹ suy giảm do căng thẳng giữa Washington và châu Âu liên quan Greenland, cùng áp lực liên tục của Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên thị trường. Tại châu Âu, Nga và Ukraine kết thúc ngày đàm phán thứ 2 do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) hôm 24.1 mà chưa đạt thỏa thuận, trong khi tình hình chiến sự vẫn leo thang.

Ở Bắc Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu Ottawa ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, động thái được cho là làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng kinh tế toàn cầu.