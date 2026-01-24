Lo ngại ông Trump, người Đức kêu gọi rút vàng dự trữ khỏi Mỹ

Đức hiện sở hữu trữ lượng vàng quốc gia lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Trong tổng số gần 450 tỉ euro vàng dự trữ, khoảng 1.236 tấn - trị giá 164 tỉ euro - đang được lưu trữ tại kho của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ở New York, theo tờ The Guardian.

Chính phủ Đức đang nhận nhiều lời kêu gọi về việc đưa vàng dự trữ từ Mỹ về nước ẢNH: REUTERS

Ông Emanuel Monch, cựu trưởng bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), kêu gọi Berlin xem xét đưa số vàng này về nước, cho rằng việc tiếp tục gửi vàng tại Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump là quá rủi ro.

"Với tình hình địa chính trị hiện nay, việc tích trữ một lượng vàng lớn ở Mỹ dường như rất nguy hiểm. Vì lợi ích của sự độc lập chiến lược lớn hơn khỏi Mỹ, Bundesbank nên cân nhắc hồi hương số vàng này", ông nói với báo Handelsblatt.

Cùng quan điểm, ông Michael Jäger, Chủ tịch Hiệp hội người đóng thuế châu Âu và Đức, cho rằng Berlin cần hành động khẩn trương, đặc biệt sau những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump liên quan tới Greenland.

"Ông Trump là người khó đoán và luôn tìm cách tạo doanh thu. Điều đó khiến vàng của chúng ta không còn an toàn trong kho của Fed. Nguy cơ Bundesbank không còn tiếp cận được vàng của mình đang gia tăng. Do đó, việc hồi hương là cần thiết", ông Jäger nói với tờ Rheinische Post.

"Dưới chính quyền ông Trump, Mỹ không còn là một đối tác hoàn toàn đáng tin cậy nữa", bà Ulrike Neyer, giáo sư kinh tế tại Đại học Düsseldorf, nhận định.

Trước đây, vấn đề hồi hương vàng chủ yếu được các đảng phái cực hữu Đức như AfD thúc đẩy vì lý do dân tộc chủ nghĩa. Tuy nhiên, chủ đề này đang ngày càng được tranh luận sôi nổi.

Song, không phải chuyên gia kinh tế nào cũng ủng hộ động thái này. Ông Clemens Fuest, Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Ifo, cảnh báo việc hồi hương vàng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường và "chỉ làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh hiện nay".

Hiện, hơn một nửa vàng dự trữ của Đức được cất giữ tại Frankfurt (Đức), 37% tại New York và 12% tại London (Anh). Bundesbank khẳng định họ thường xuyên tiến hành kiểm toán và kiểm soát nguồn cung vàng ở nước ngoài.