Thế giới

Trung Quốc phát hành bộ tiền xu năm Bính Ngọ 2026, có đồng vàng nặng 10 kg

Khánh Huyền
Khánh Huyền
01/01/2026 10:00 GMT+7

Bộ tiền xu chào mừng năm Bính Ngọ 2026 của Trung Quốc khiến giới sưu tầm phát sốt với phiên bản giới hạn 18 đồng xu vàng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mới đây phát hành bộ tiền xu kỷ niệm năm Bính Ngọ 2026 - tức năm con ngựa. Bộ xu được tung ra thị trường từ cuối tháng 11.2026 và do Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc phụ trách phân phối, theo Cổng thông tin chính phủ Trung Quốc.

Bộ sưu tập gồm 6 đồng xu vàng, 4 đồng bạc và 1 đồng bạch kim. Đồng có giá trị lớn nhất là đồng vàng tròn nặng 10 kg, đường kính 180 mm, mệnh giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu đồng). Đây là phiên bản giới hạn, chỉ phát hành 18 chiếc.

Trung Quốc phát hành bộ tiền xu đặc biệt mừng năm Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Chỉ 18 đồng xu vàng mệnh giá 100.000 nhân dân tệ được phát hành

Ảnh: Chụp màn hình trang ce.cn

Loại có số lượng phát hành nhiều nhất là đồng bạc tròn nặng 15 g, đường kính 33 mm, trị giá 5 nhân dân tệ. PBOC cho biết tối đa 250.000 chiếc được đưa ra thị trường.

Theo PBOC, các đồng xu này vừa có giá trị sưu tầm, vừa là tiền hợp pháp và có thể lưu thông tại Trung Quốc.

Trước đó, The Straits Times đưa tin Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cũng giới thiệu bộ xu kỷ niệm năm con ngựa 2026, với thiết kế hình con ngựa trên nền công viên sông nước Punggol.

Bộ tiền xu kỷ niệm của Trung Quốc thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm và những người yêu thích giá trị truyền thống. Việc phát hành cũng được xem là cách tôn vinh văn hoá dân gian và khẳng định vai trò của tiền tệ vật lý trong đời sống kinh tế và văn hoá.

PBOC cho biết sẽ bảo đảm số lượng phát hành đúng kế hoạch, tạo điều kiện để công chúng và các nhà sưu tầm có thể sở hữu những đồng xu mang ý nghĩa đặc biệt này.

