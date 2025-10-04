Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hình Tổng thống Trump sẽ lên đồng xu 1 USD

Thụy Miên
Thụy Miên
04/10/2025 10:52 GMT+7

Thiết kế do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho thấy hình ảnh đồng xu với một mặt là chân dung nhìn nghiêng của Tổng thống Donald Trump, và mặt còn lại khắc họa ông giơ cao nắm đấm trước quốc kỳ Mỹ.

Đồng xu Trump kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ ra mắt thiết kế độc đáo - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lên trực thăng Marine One từ Nhà Trắng hôm 7.9

ảnh: afp

Đài NBC News cho biết Bộ Tài chính Mỹ hôm 3.10 công bố những hình ảnh thiết kế đầu tiên của đồng xu kỷ niệm mệnh giá 1 USD mang hình Tổng thống Trump.

Đồng xu do Cục Đúc tiền Mỹ chuẩn bị, nhằm đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của nước này.

Theo thiết kế sơ bộ, một mặt của đồng xu khắc chân dung Tổng thống Trump. Và mặt còn lại thể hiện hình ảnh ông Trump giơ nắm đấm trước cờ Mỹ, tái hiện tư thế giống khoảnh khắc lịch sử sau khi ông Trump thoát được âm mưu ám sát tại cuộc mít tinh ở thị trấn Butler (bang Pennsylvania) hôm 13.7.2024.

Mỹ chuẩn bị có đồng xu hình Tổng thống Trump nhân 250 năm lập quốc - Ảnh 1.

Phác thảo một mặt của đồng xu

ảnh: bộ tài chính mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Brandon Beach cho hay những hình ảnh trên là phác họa sơ bộ và các thông tin thêm sẽ được công bố sau khi chính phủ Mỹ mở cửa làm việc lại.

Bên rìa đồng xu, ngoài dòng chữ quen thuộc "United States of America" và "E Pluribus Unum," có thể thấy khẩu hiệu "Fight, fight, fight" theo như tinh thần đấu tranh vượt qua nghịch cảnh của Tổng thống Trump.

Đồng xu sẽ là tiền pháp định, có nghĩa vẫn được lưu hành như các đồng tiền thông thường với mệnh giá 1 USD.

Mỹ chuẩn bị có đồng xu hình Tổng thống Trump nhân 250 năm lập quốc - Ảnh 2.

Mặt còn lại của đồng xu kỷ niệm

ảnh: bộ tài chính mỹ

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump gắn tên tuổi mình vào những sự kiện của lễ kỷ niệm "America 250". Hồi tháng 6, chủ nhân Nhà Trắng từng gây tranh cãi khi tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn tại thủ đô Washington, D.C., trùng đúng ngày sinh nhật lần thứ 79 của mình.

Theo Đạo luật Cải tiến Thiết kế lại Đồng xu Lưu hành ban hành năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ được phép phát hành các đồng xu 1 USD với thiết kế đặc biệt để kỷ niệm lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, bắt đầu từ ngày 1.1.2026 và kéo dài trong thời hạn một năm.

YouTube chi 24,5 triệu USD dàn xếp vụ kiện của ông Trump

Tin liên quan

Giải bài toán di trú an toàn đến Canada

Giải bài toán di trú an toàn đến Canada

Bà Holly Jacobs, người đứng đầu Văn phòng phụ trách di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) tại VN, chia sẻ những lưu ý quan trọng để đảm bảo di cư an toàn đến nước này.

Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM mang làn gió mới đến Dinh thự Pháp

Nắm chặt ‘chìa khóa’ đúng để mở cửa du học Canada

Khám phá thêm chủ đề

đồng xu Tổng thống Trump 250 năm lập quốc Bộ Tài chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận