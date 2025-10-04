Hình Tổng thống Trump sẽ lên đồng xu 1 USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lên trực thăng Marine One từ Nhà Trắng hôm 7.9 ảnh: afp

Đài NBC News cho biết Bộ Tài chính Mỹ hôm 3.10 công bố những hình ảnh thiết kế đầu tiên của đồng xu kỷ niệm mệnh giá 1 USD mang hình Tổng thống Trump.

Đồng xu do Cục Đúc tiền Mỹ chuẩn bị, nhằm đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của nước này.

Theo thiết kế sơ bộ, một mặt của đồng xu khắc chân dung Tổng thống Trump. Và mặt còn lại thể hiện hình ảnh ông Trump giơ nắm đấm trước cờ Mỹ, tái hiện tư thế giống khoảnh khắc lịch sử sau khi ông Trump thoát được âm mưu ám sát tại cuộc mít tinh ở thị trấn Butler (bang Pennsylvania) hôm 13.7.2024.

Phác thảo một mặt của đồng xu ảnh: bộ tài chính mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Brandon Beach cho hay những hình ảnh trên là phác họa sơ bộ và các thông tin thêm sẽ được công bố sau khi chính phủ Mỹ mở cửa làm việc lại.

Bên rìa đồng xu, ngoài dòng chữ quen thuộc "United States of America" và "E Pluribus Unum," có thể thấy khẩu hiệu "Fight, fight, fight" theo như tinh thần đấu tranh vượt qua nghịch cảnh của Tổng thống Trump.

Đồng xu sẽ là tiền pháp định, có nghĩa vẫn được lưu hành như các đồng tiền thông thường với mệnh giá 1 USD.

Mặt còn lại của đồng xu kỷ niệm ảnh: bộ tài chính mỹ

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump gắn tên tuổi mình vào những sự kiện của lễ kỷ niệm "America 250". Hồi tháng 6, chủ nhân Nhà Trắng từng gây tranh cãi khi tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn tại thủ đô Washington, D.C., trùng đúng ngày sinh nhật lần thứ 79 của mình.

Theo Đạo luật Cải tiến Thiết kế lại Đồng xu Lưu hành ban hành năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ được phép phát hành các đồng xu 1 USD với thiết kế đặc biệt để kỷ niệm lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, bắt đầu từ ngày 1.1.2026 và kéo dài trong thời hạn một năm.