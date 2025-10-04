Nắm chặt ‘chìa khóa’ đúng để mở cửa du học Canada

Lãnh sự Holly Jacobs, Trưởng Bộ phận Di trú tại Tổng lãnh sự quán Canada TP.HCM, trả lời phỏng vấn riêng với Báo Thanh Niên ảnh: ngọc dương

Trong những năm gần đây, chính sách cấp visa du học Canada đã trải qua nhiều thay đổi đáng chú ý. Lần đầu tiên sau khi có những thay đổi đó, đại diện phái bộ Canada đã trao đổi riêng với Báo Thanh Niên về bức tranh mới của visa du học. Trong đó, Lãnh sự Holly Jacobs, Trưởng Bộ phận Di trú tại Tổng lãnh sự quán Canada TP.HCM, khẳng định Việt Nam vẫn là một thị trường chiến lược và được các cơ sở giáo dục Canada đánh giá rất cao. Bà cho biết lượng hồ sơ nộp đang dần hồi phục sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về chính sách.

Những thay đổi quan trọng trong chính sách cấp visa du học

Trước đây, Canada không giới hạn số lượng sinh viên quốc tế, nhưng hiện tại, mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ – những đơn vị chịu trách nhiệm chính về giáo dục theo quy định của Hiến pháp Canada – đều chịu trách nhiệm phân bổ số lượng thư xác nhận (attestation letters) cụ thể. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng du học sinh được chấp thuận mỗi năm.

Cùng với việc siết số lượng, Canada cũng điều chỉnh tăng mức chứng minh tài chính đối với du học sinh. Nếu trước đây, du học sinh chỉ cần chứng minh đủ khả năng tài chính cho học phí và sinh hoạt phí trong một năm học, con số này hiện được nhân đôi. Đây là một thay đổi quan trọng, đòi hỏi các gia đình phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về tài chính.

Bên cạnh đó, chương trình SDS (Study Direct Stream) – để cung cấp hướng dẫn cụ thể về các tài liệu bổ sung cần thiết cho quy trình xét duyệt hồ sơ và từng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều học sinh Việt Nam tiếp cận du học Canada – cũng đã bị ngừng triển khai trên phạm vi toàn cầu. Sự thay đổi này khiến không ít phụ huynh, học sinh và các đơn vị tư vấn phải điều chỉnh lại, nhất là khi phải chuyển sang hình thức xét duyệt tiêu chuẩn với ít hướng dẫn cụ thể hơn.

Bà Jacobs thừa nhận khi mới áp dụng hồi năm ngoái, số lượng hồ sơ nộp đã giảm, nhưng tình hình đã dần ổn định. Các cơ quan thương mại và giáo dục Canada tiếp tục tích cực quảng bá và kết nối với thị trường Việt Nam. Và mỗi năm có đến khoảng 10 triển lãm du học Canada được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Ngoài ra, bà Holly cũng nhấn mạnh giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ nhân dân giữa hai nước – khi nhiều du học sinh sau khi học tập tại Canada quay trở về Việt Nam và mang theo những trải nghiệm tích cực, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong giáo dục, kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Lãnh sự Holly Jacobs là người đứng đầu Văn phòng phụ trách di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) tại Việt Nam ảnh: ngọc dương

Lý do hồ sơ xin visa du học Canada bị bác

Theo bà Jacobs, tiêu chí xét duyệt visa du học được áp dụng thống nhất trên toàn cầu — không phân biệt học sinh nộp hồ sơ từ Houston (bang Texas, Mỹ) hay Hà Nội — nhưng vẫn có nhiều trường hợp bị từ chối, trong đó có học sinh Việt Nam.

Một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình xét visa là viên chức phải tin rằng du học sinh sẽ rời khỏi Canada sau khi hoàn tất chương trình học. Dù ứng viên có đủ tài chính và có thư mời học hợp lệ từ trường ở Canada, nếu không chứng minh được ý định quay trở lại quê hương rõ ràng và thuyết phục, khả năng bị từ chối visa vẫn rất cao.

Bên cạnh đó, một số hồ sơ vẫn bị từ chối vì không đáp ứng đủ điều kiện tài chính và học thuật. Điều này bao gồm việc không chứng minh được đủ tài chính; thư mời nhập học không hợp lệ hoặc trường không nằm trong danh sách được chấp nhận; cùng với hồ sơ học tập không thuyết phục, ví dụ như thiếu định hướng rõ ràng.

Canada còn xét đến tư cách nhập cảnh của ứng viên. Hồ sơ có thể bị từ chối nếu ứng viên từng có tiền án tiền sự hoặc liên quan đến vi phạm pháp luật. Ngoài ra, những trường hợp có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt nếu được đánh giá là đe dọa đến sức khỏe cộng đồng tại Canada, cũng không đủ điều kiện để nhập cảnh.

Mỗi hồ sơ đều được xét duyệt theo từng trường hợp cụ thể, không theo kiểu "đánh đồng" hay phân loại theo quốc gia. Do đó, để tăng khả năng được chấp thuận, học sinh Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, trung thực và thể hiện rõ ràng kế hoạch học tập cũng như ý định sau khi tốt nghiệp, theo bà Jacobs.

Lãnh sự Holly Jacobs chia sẻ những yếu tố quan trọng để mở khóa cơ hội học tập ở Canada ảnh: ngọc dương

Hãy trung thực, thay vì tìm cách 'làm đẹp' hồ sơ visa

Trước những băn khoăn từ phía học sinh và phụ huynh về yêu cầu tài chính ngày càng chặt chẽ trong hồ sơ xin visa du học Canada, đại diện phía Canada đã có những chia sẻ rõ ràng nhằm giúp các gia đình chuẩn bị tốt hơn.

Thứ nhất, mức tiền yêu cầu để chứng minh tài chính đã tăng đáng kể, tuy nhiên cách thức chứng minh vẫn giữ nguyên như trước đây. Các giấy tờ như sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu tài chính tương tự vẫn được xem xét đầy đủ.

Quan trọng nhất, trung thực luôn được coi là yếu tố then chốt trong quá trình xin visa du học. Việc trình bày chính xác, minh bạch về hoàn cảnh tài chính ngay từ đầu sẽ giúp tăng cơ hội được chấp thuận hồ sơ. Mặc dù nhiều tư vấn viên có thể khuyên bổ sung thêm giấy tờ "cho chắc ăn," nhưng nếu bị phát hiện không trung thực, hồ sơ rất dễ bị từ chối. Viên chức xét duyệt có thể nhận ra sự không nhất quán trong hồ sơ.

Dù việc sử dụng dịch vụ tư vấn du học khá phổ biến, học sinh và phụ huynh vẫn nên chủ động kiểm soát hồ sơ của mình. Việc này giúp tránh tình trạng hoàn toàn phó thác cho bên thứ ba mà không biết rõ thông tin. "Hãy để người nộp hồ sơ – học sinh và gia đình – tự mình kiểm soát toàn bộ quá trình, hiểu rõ vì sao và nộp gì", là lời khuyên của bà Jacobs nhằm giúp nâng cao tỷ lệ thành công của hồ sơ.

Để hỗ trợ tốt hơn cho học sinh và phụ huynh, phía Canada đã tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến (webinar), tập trung giải thích chi tiết về cách chứng minh tài chính khi xin visa du học. Buổi webinar diễn ra hồi đầu năm nhằm giải đáp các thắc mắc, giúp các gia đình chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác và tự tin hơn trong quá trình xin visa.

Link webinar: Webinar: IRCC Insights: Proof of Funds for Study Permits

Chọn trường và ngành học có ảnh hưởng gì đến việc xét visa du học Canada?

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà học sinh và phụ huynh Việt Nam thường đặt ra khi chuẩn bị hồ sơ du học Canada là: Liệu việc chọn trường hay chọn ngành có ảnh hưởng đến khả năng đậu visa?

Theo bà Jacobs, Canada chỉ chấp nhận những trường nằm trong danh sách các cơ sở giáo dục được chỉ định (Designated Learning Institutions – DLI), và đây là điều kiện bắt buộc để sinh viên quốc tế có thể xin visa du học. "Chúng tôi không ưu tiên trường này hơn trường kia. Miễn là trường đó nằm trong danh sách DLI — và phần lớn các trường ở Canada đều nằm trong danh sách này", đại diện cơ quan di trú Canada cho biết.

Việc siết chặt danh sách DLI nhằm mục đích ngăn chặn những "trường ma" – cơ sở chỉ được thành lập để giúp học sinh xin visa rồi bỏ trốn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín hệ thống giáo dục của Canada.

Về ngành học, viên chức xét visa hoàn toàn không thiên vị các ngành STEM so với các ngành xã hội nhân văn hay nghệ thuật. "Điều quan trọng là ngành học bạn chọn phải có logic rõ ràng với quá trình học tập và kinh nghiệm trước đó", bà Jacobs.

Ví dụ, nếu một ứng viên từng là nhà báo chuyên nghiệp với bằng cử nhân báo chí lại xin học ngành sửa máy kéo, điều này sẽ khiến cán bộ xét duyệt đặt câu hỏi về động cơ thật sự. Hoặc, người làm kế toán nhiều năm muốn chuyển sang ngành du lịch cần có lời giải thích thuyết phục để tránh bị nghi ngờ học chỉ là cái cớ để định cư.

Bà Holly Jacobs khẳng định Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược đối với giáo dục Canada ảnh: ngọc dương

Trình độ chương trình học cũng ảnh hưởng lớn đến cách đánh giá hồ sơ. Các chương trình đại học, cao học có nhiều tiêu chí rõ ràng như điểm số, năng lực học thuật để viên chức xét duyệt căn cứ vào đó.

Ngược lại, với những chương trình yêu cầu thấp hơn, chỉ cần tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cơ bản, "việc đánh giá hồ sơ sẽ khó hơn, khi đó viên chức chỉ còn dựa vào tài chính và động lực học tập", theo lời Trưởng Bộ phận Di trú tại Tổng lãnh sự quán Canada TP.HCM.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chương trình thấp sẽ bị loại, mà hồ sơ phải thật chắc chắn, đặc biệt phần chứng minh mục tiêu học tập nghiêm túc.

Tóm lại, không có trường hay ngành học nào được ưu tiên trong quá trình xét visa. "Quan trọng nhất là kế hoạch học tập có logic, ngành học phù hợp với quá trình học tập, làm việc và mục tiêu tương lai của bạn", bà Jacobs nhấn mạnh.

Chọn trường trong danh sách DLI và trình bày mục tiêu học tập rõ ràng là chìa khóa để tăng cơ hội được cấp visa du học Canada. Mỗi hồ sơ được đánh giá riêng biệt, không có công thức chung nào, vì vậy sự trung thực và nhất quán trong hồ sơ là yếu tố quyết định thành công.

Những thông tin chính thức về di trú và thị thực, cũng như các hoạt động của IRCC có thể tìm thấy trong những đường link sau: Consulate General of Canada in Ho Chi Minh City Facebook page in Vietnamese; Embassy of Canada to Vietnam in Vietnamese

Thời gian xử lý thị thực Thời gian xử lý hồ sơ thị thực được IRCC cập nhật hàng tuần và có thể khác nhau tùy theo loại hồ sơ, chẳng hạn như thị thực du lịch, du học hay giấy phép lao động – cũng như địa điểm nộp hồ sơ. Tính đến ngày 17.9, thời gian xử lý hồ sơ ước tính đối với các loại thị thực như sau: · Thị thực du lịch: 34 ngày · Thị thực du học: 6 tuần · Giấy phép lao động: 8 tuần Thời gian xử lý được tính từ ngày IRCC nhận được hồ sơ cho đến khi có quyết định cuối cùng. Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, thời gian bắt đầu tính từ khi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận thư từ. Nếu nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp, thời gian sẽ tính từ thời điểm nộp đơn thành công.



