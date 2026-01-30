Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Amazon cắt giảm 16.000 nhân viên

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/01/2026 05:15 GMT+7

Công ty công nghệ Amazon (Mỹ) ngày 28.1 thông báo cắt giảm 16.000 nhân sự khối văn phòng, hoàn tất kế hoạch cắt giảm 30.000 việc làm từ tháng 10.2025 và không loại trừ khả năng tiếp tục tinh gọn.

Theo Reuters, đợt cắt giảm nhân sự mới nhất nằm trong mục tiêu tái cơ cấu sâu rộng của Tổng giám đốc Andy Jassy, người muốn loại bỏ những mảng kinh doanh kém hiệu quả.

Amazon cắt giảm nhân viên 16 . 000 Người trong kế hoạch tái cấu trúc 2026 - Ảnh 1.

Logo Công ty Amazon

ẢNH: REUTERS

Amazon sẽ đóng cửa toàn bộ cửa hàng tạp hóa Fresh và hệ thống cửa hàng Go còn lại, đồng thời ngừng triển khai hệ thống thanh toán sinh trắc học Amazon One - công nghệ cho phép quét lòng bàn tay của khách hàng để thanh toán. 

Đợt cắt giảm mới cũng đánh dấu lần sa thải quy mô lớn thứ 2 chỉ trong 3 tháng, sau khi Amazon cắt giảm 14.000 người vào tháng 10.2025. Khi đó, công ty cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) cùng những lo ngại về sự thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp là nguyên nhân chính của đợt giảm nhân sự.

Xem thêm bình luận