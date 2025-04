Amazon nộp đơn mua lại TikTok

Trung tâm phân phối Amazon ở Arlington, bang Washington, Mỹ ảnh: thụy miên

Đài CNBC dẫn nguồn thạo tin cho biết Amazon trong tuần đã gửi thư đề nghị mua lại TikTok cho Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Amazon từ chối bình luận thông tin trên.

Đề nghị mua lại TikTok của hãng thương mại điện tử, do tờ The New York Times đưa tin đầu tiên, được đưa ra vào thời điểm số phận của TikTok tại Mỹ đang ở thế "chỉ mành treo chuông".

Ứng dụng TikTok sẽ bị ngừng hoạt động vào ngày 5.4 nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không đạt được thỏa thuận chuyển quyền sở hữu cho người mua tại Mỹ.

Quốc hội Mỹ năm ngoái đã thông qua luật thiết lập hạn chót vào ngày 19.1 chấm dứt sự tồn tại của TikTok nếu không bán lại cho người Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vào ngày đầu tiên nhậm chức đã ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm 75 ngày để ứng dụng có thể tìm được chủ sở hữu mới.

Tổng thống Trump có thể sớm công bố quyết định về TikTok trong nay mai. Theo Đài CNBC, các bên đã đăng ký mua lại TikTok bao gồm hãng công nghệ AppLovin (trụ sở Palo Alto, bang California).

TikTok đã trỗi dậy mạnh mẽ để trở thành nền tảng thu hút hơn 170 triệu người dùng ở Mỹ. Sau thành công của TikTok, Amazon từng bắt chước để phát hành dịch vụ video ngắn, nhưng đóng cửa dịch vụ này vì không hiệu quả.

Tháng 8 năm ngoái, hai công ty ký kết thỏa thuận đối tác, theo đó cho phép người dùng TikTok liên kết tài khoản với Amazon và mua hàng trên nền tảng này mà không cần phải đăng xuất khỏi ứng dụng.