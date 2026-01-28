Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Làn sóng sa thải lan rộng trong ngành công nghệ vì trí tuệ nhân tạo

Loan Chi
Loan Chi
28/01/2026 07:11 GMT+7

Ngành công nghệ toàn cầu đang chứng kiến làn sóng sa thải khi ngày càng nhiều doanh nghiệp tái cấu trúc lực lượng lao động để tập trung nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Động thái mới nhất đến từ Pinterest khi công ty này thông báo sẽ cắt giảm khoảng 15% nhân sự và thu hẹp không gian văn phòng nhằm ưu tiên đầu tư cho các vai trò và sáng kiến liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Pinterest là một mạng xã hội và công cụ tìm kiếm trực quan mạnh mẽ, hoạt động như một kho tàng hình ảnh và video. Theo Reuters, tính đến tháng 9.2025 công ty này có 5.205 nhân viên toàn thời gian, việc cắt giảm mới có thể ảnh hưởng tới 780 người. Công ty dự kiến ghi nhận chi phí tái cấu trúc trước thuế từ 35 đến 45 triệu USD và hoàn tất vào cuối quý 3/2026. Thông báo này đã làm cổ phiếu Pinterest giảm đến 3,5%.

Làn sóng sa thải lan rộng trong ngành công nghệ vì trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Nhiều nhân sự trong ngành công nghệ đang mất việc vì công nghệ AI

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Pinterest cho biết việc tái cơ cấu diễn ra trong bối cảnh công ty phải cạnh tranh gay gắt để giành ngân sách quảng cáo với các nền tảng mạng xã hội có quy mô lớn như Facebook, Instagram, TikTok... Trước đó tập đoàn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho các ngành kiến trúc của Mỹ là Autodesk cũng thông báo cắt giảm khoảng 7% lực lượng lao động để chuyển hướng đầu tư sang điện toán đám mây và AI.

Theo các nhà phân tích, việc tinh giản nhân sự ở những bộ phận truyền thống đang trở thành cách để các công ty tái phân bổ ngân sách cho công nghệ trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng dài hạn.

Dữ liệu từ Layoffs.fyi cho biết trong năm 2025 đã có hơn 123.000 nhân viên bị sa thải thuộc 269 công ty công nghệ, điều này phần nào phản ánh quy mô đáng kể của làn sóng tái cấu trúc. Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra vào ngày 23.1, một số lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận dù được kỳ vọng tạo ra việc làm mới trong tương lai, nhưng trong ngắn hạn công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng như một lý do để cắt giảm chi phí và giảm bớt lực lượng lao động.

