Góc nhìn đối lập của lãnh đạo và nhân viên về AI

Loan Chi
Loan Chi
22/01/2026 09:23 GMT+7

Những khảo sát mới cho thấy nhận định trái ngược giữa các giám đốc điều hành và nhân viên về lợi ích thực tế mà công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại trong công việc.

Theo Wall Street Journal, báo cáo nghiên cứu mới đây do công ty Section khảo sát khoảng 5.000 người cho kết quả hơn 40% giám đốc điều hành (CEO) tin rằng AI giúp họ tiết kiệm được ít nhất 8 giờ làm việc mỗi tuần và mang lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp. Những lãnh đạo các công ty lớn nhìn nhận AI là một công cụ giúp tăng năng suất, giảm thời gian làm việc lặp đi lặp lại và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn.

Nhưng ở chiều ngược lại, có đến 2/3 số người là nhân viên làm việc ở các vị trí không thuộc bộ phận quản lý cho biết hầu như không cảm nhận được việc tiết kiệm thời gian nhờ AI, thậm chí còn thấy phải làm việc nhiều hơn để sửa lỗi do AI tạo ra hoặc để kiểm tra lại kết quả mà công nghệ này mang lại.

Góc nhìn đối lập của lãnh đạo và nhân viên về AI - Ảnh 1.

Phần lớn CEO chưa thấy khả năng tạo ra lợi nhuận khi sử dụng công nghệ AI

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một báo cáo khác từ công ty phần mềm doanh nghiệp Workday thậm chí còn nói những khó khăn khi sử dụng công nghệ này là dạng 'thuế AI' đối với năng suất. Mặc dù 85% trong số khoảng 1.600 nhân viên được khảo sát cho biết đã tiết kiệm được từ 1 đến 7 giờ mỗi tuần nhờ sử dụng AI, nhưng phần lớn thời gian đó lại bị bù đắp bởi việc phải sửa lỗi và làm lại nội dung do AI tạo ra.

Nhiều nhân viên thậm chí cảm thấy lo lắng hoặc quá tải khi phải làm việc với các công cụ AI, một phần lớn nhân sự trong các khảo sát bày tỏ việc sẵn sàng không dùng AI nếu không bị yêu cầu bắt buộc.

Khả năng tạo ra giá trị từ AI cũng đặt ra câu hỏi lớn khi ngay cả các giám đốc điều hành vẫn chưa thấy rõ ràng trong lợi nhuận. Trong một khảo sát của PricewaterhouseCoopers đối với các giám đốc điều hành được trình bày tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, chỉ có 12% số người được hỏi cho biết AI đã mang lại cả lợi ích về chi phí và doanh thu, trong khi hơn một nửa trong số gần 4.500 CEO được khảo sát trên toàn cầu cho biết họ chưa thấy bất kỳ lợi ích tài chính đáng kể nào cho đến nay.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
