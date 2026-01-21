Tai nghe AI đầu tiên của OpenAI được sản xuất tại Việt Nam

Theo Wccftech, OpenAI lần đầu tiên xác nhận kế hoạch phát hành thiết bị AI tiêu dùng đầu tiên, được cho là một mẫu tai nghe thông minh với tên mã nội bộ “Sweetpea”. Thông tin được tiết lộ bởi ông Chris Lehane, Giám đốc phụ trách toàn cầu của công ty, trong một buổi trao đổi tại sự kiện Axios House Davos thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ.

Theo ông Lehane, thiết bị này là một trong những ưu tiên hàng đầu của OpenAI trong năm 2026 và công ty đặt mục tiêu đưa sản phẩm ra thị trường vào nửa cuối năm nay. Thông tin từ báo Economic Daily (Đài Loan) cho biết thêm rằng thiết bị nhiều khả năng sẽ ra mắt vào tháng 9.2026, với mục tiêu tiêu thụ từ 40 đến 50 triệu đơn vị sản phẩm trong năm đầu tiên. Đáng chú ý, quá trình sản xuất được giao cho tập đoàn Foxconn tại Việt Nam.

Dù OpenAI chưa công bố chi tiết chính thức về cấu hình hay tính năng, các báo cáo trước đó tiết lộ tai nghe AI “Sweetpea” sẽ tích hợp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên điện toán đám mây, đồng thời sử dụng chip Exynos tiến trình 2nm của Samsung để xử lý một số tác vụ trực tiếp trên thiết bị.

Song song với Sweetpea, OpenAI cũng đang phát triển một thiết bị AI khác với tên mã “Gumdrop”. Thiết bị này có hình dạng tương tự bút hoặc iPod Shuffle, không có màn hình, được trang bị nhiều cảm biến như micro và camera. Gumdrop có thể xử lý văn bản viết tay, truyền dữ liệu trực tiếp lên ChatGPT và giao tiếp với các thiết bị khác. Sản phẩm dự kiến ra mắt trong năm 2026 hoặc 2027.

Việc chọn Việt Nam làm nơi sản xuất thiết bị AI tiêu dùng đầu tiên thể hiện sự mở rộng của OpenAI vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ngành công nghiệp phần cứng công nghệ cao.