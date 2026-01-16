OpenAI âm thầm ra mắt ChatGPT Translate

ChatGPT Translate đang nổi lên như một trang dịch thuật độc lập, đáp ứng nhu cầu của người dùng với tính năng dán văn bản và nhận kết quả nhanh chóng. Mặc dù OpenAI không tổ chức buổi ra mắt công khai cho công cụ dịch thuật của mình, nhưng ChatGPT Translate đã hỗ trợ dịch thuật cho hơn 50 ngôn ngữ với khả năng tự động nhận diện ngôn ngữ.

Giao diện làm việc của ChatGPT Translate ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm nổi bật của ChatGPT Translate là khả năng cung cấp các tùy chọn chỉnh sửa bản dịch chỉ bằng một lần chạm. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh bản dịch để làm cho nó trôi chảy hơn, chuyển sang văn phong trang trọng, đơn giản hóa cho trẻ em hoặc trau chuốt cho đối tượng học thuật. Khả năng này tạo ra một quy trình viết chuyên nghiệp hơn so với các công cụ dịch thuật thông thường.

Giao diện của ChatGPT Translate trông khá tương tự như Google Translate. Người dùng chỉ cần gõ văn bản ở một bên và nhận kết quả ở bên kia mà không cần chọn ngôn ngữ nguồn. Sau khi có bản dịch, các phím tắt nhắc nhở sẽ xuất hiện bên dưới kết quả giúp người dùng chuyển hướng đến giao diện chính của ChatGPT để tiếp tục chỉnh sửa mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

ChatGPT Translate có hạn chế nào so với Google Translate

Tuy nhiên, ChatGPT Translate vẫn còn một số hạn chế. Hiện tại, công cụ này chưa hỗ trợ dịch hình ảnh trên máy tính để bàn, thay vào đó hoạt động chủ yếu như một trình dịch văn bản. Mặc dù phiên bản di động cho phép người dùng sử dụng micrô để nói, nhưng vẫn thiếu hỗ trợ cho tài liệu, chữ viết tay, trang web hoặc hội thoại thời gian thực - những lĩnh vực mà Google Translate đã làm rất tốt trong nhiều năm qua. Hơn nữa, số lượng ngôn ngữ hỗ trợ cũng là một hạn chế, khi Google cung cấp nhiều ngôn ngữ hơn.

Học ngoại ngữ theo thời gian thực miễn phí với Google Translate

Việc Google không ngừng cải tiến dịch vụ với các nâng cấp dựa trên công nghệ Gemini, bao gồm khả năng xử lý tốt hơn các thành ngữ, tiếng lóng và cách diễn đạt địa phương, thực sự tạo ra thách thức cho OpenAI.

Hiện tại, người dùng nên chọn ChatGPT Translate khi quan tâm đến cách truyền tải thông điệp, trong khi Google Translate vẫn được xem là lựa chọn tốt cho sự đa dạng và nhiều chế độ dịch. Nếu OpenAI bổ sung tính năng nhập liệu hình ảnh, hỗ trợ tài liệu và mở rộng phạm vi ngôn ngữ, cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực dịch thuật sẽ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.