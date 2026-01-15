Những tính năng Gemini giúp nâng cấp Siri

Theo đó, Apple dự kiến sẽ tích hợp nhiều tính năng mới cho Siri được sự hỗ trợ bởi Gemini, vượt xa những gì được giới thiệu tại Hội nghị nhà phát triển (WWDC) do Apple tổ chức năm 2024.

Người dùng Siri sở hữu một số tính năng dựa trên Gemini mà Android không có ẢNH: Chụp màn hình CNBC

Giờ đây, Siri sẽ không còn phải đưa ra những trả lời như "Tôi không thể giúp bạn về vấn đề đó", mà sẽ có khả năng trả lời các câu hỏi thực tế, kể chuyện, thậm chí cung cấp hỗ trợ cảm xúc. Một nguồn tin quen thuộc cho biết, Siri có thể giúp người dùng đặt chuyến đi tiếp theo. Những tính năng này có thể được công bố trong bài phát biểu chính tại WWDC 2026, bao gồm khả năng ghi nhớ các cuộc hội thoại trước đó và đề xuất hành động dựa trên dữ liệu ứng dụng.

Những tính năng 'độc quyền' Gemini mang đến Siri

Theo báo cáo, ba tính năng được đồn đoán sẽ không có sẵn cho người dùng Android. Đầu tiên là hỗ trợ cảm xúc, nơi Siri có thể làm tốt hơn. Hai tính năng nổi bật sắp ra mắt là khả năng ghi nhớ các cuộc hội thoại trước đó hiện chỉ có cho người dùng Gemini trả phí và khả năng thực hiện hành động dựa trên dữ liệu ứng dụng.

Mặc dù Google đang triển khai tính năng ghi nhớ cho người dùng Gemini miễn phí trên iOS và Android, tuy nhiên người dùng vẫn cần yêu cầu trợ lý ghi nhớ một điều cụ thể. Ngược lại, Apple cung cấp tính năng này cho tất cả người dùng Siri.

Chưa rõ liệu đây là tính năng do Apple tự phát triển hay Google sẽ công bố một số tính năng tương tự tại hội nghị I/O sắp tới. Báo cáo chỉ ra rằng Apple sẽ không sử dụng thương hiệu Gemini để quảng bá Siri.

Ở thời điểm hiện tại, chi tiết về sự hợp tác vẫn chưa rõ ràng, Apple có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ điện toán đám mây riêng để xử lý các tính năng đám mây, trong khi vẫn duy trì các quy trình cục bộ cho các tác vụ khác.