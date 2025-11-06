Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Apple bước vào tuổi 50 với loạt sản phẩm mới

Kiến Văn
Kiến Văn
06/11/2025 08:31 GMT+7

2026 hứa hẹn sẽ là một trong những năm ra mắt sản phẩm lớn nhất trong lịch sử của Apple khi công ty kỷ niệm 50 năm thành lập vào ngày 1.4.

Theo báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch cho một loạt sản phẩm mới trong năm 2026, từ máy Mac M5 và M6 cho đến danh mục các sản phẩm hoàn toàn mới như smartphone màn hình gập.

Apple bước vào tuổi 50 với loạt sản phẩm khiến thế giới phải dõi theo - Ảnh 1.

2026 là năm kỷ niệm Apple tròn 50 tuổi

ẢNH: MASHABLE

Lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple trong năm 2026 sẽ bắt đầu ngay từ đầu năm với một đợt nâng cấp lớn cho máy Mac và iPad. Dự kiến, MacBook Air mới sẽ sử dụng chip M5, trong khi MacBook Pro sẽ được trang bị chip M5 Pro và M5 Max. Ngoài ra, iPad giá rẻ với chip A18 và iPad Air với chip M4 cũng sẽ được giới thiệu.

Mùa xuân sẽ chứng kiến sự ra mắt của màn hình thông minh đầu tiên của Apple, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược nhà thông minh của công ty, kết hợp với các nỗ lực về trí tuệ nhân tạo (AI) và Siri tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC vào tháng 6.

Tuy nhiên, nửa cuối năm mới thực sự là thời điểm đáng chú ý. Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone màn hình gập, bên cạnh iPhone 18 Pro được cho là sẽ sử dụng modem nội bộ của công ty. Đặc biệt, cuối năm chứng kiến phiên bản cải tiến của MacBook Pro với chip M6 và màn hình cảm ứng OLED cũng sẽ được giới thiệu.

Năm 'bùng nổ' các sản phẩm Apple

Dưới đây là một số điểm nổi bật trong lộ trình sản phẩm của Apple cho năm 2026:

  • Đầu năm: Nâng cấp lớn cho máy Mac và iPad, bao gồm MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max, màn hình Mac mới, iPad Air M4 và iPad giá rẻ dùng chip A18.
  • Tháng 3-4: Ra mắt màn hình thông minh đầu tiên của Apple.
  • Tháng 6 (WWDC): Ra mắt iOS 27, macOS 27 và watchOS 27, cùng các bản cập nhật cho Apple Intelligence và Siri.
  • Mùa thu: Giới thiệu iPhone màn hình gập đầu tiên và iPhone 18 Pro.
  • Cuối năm: Phiên bản MacBook Pro mới với chip M6 Pro/Max và màn hình cảm ứng OLED.
Apple bước vào tuổi 50 với loạt sản phẩm khiến thế giới phải dõi theo - Ảnh 2.

Màn hình cảm ứng OLED sẽ đến với MacBook Pro vào cuối năm sau

ẢNH: TECHCRUNCH

Lộ trình này không chỉ đơn thuần là một chu kỳ làm mới sản phẩm, thay vào đó thể hiện sự quyết tâm của Apple trong việc xâm nhập vào các danh mục mới mà họ đã chậm chân. Sự ra mắt của iPhone màn hình gập sẽ hợp pháp hóa thị trường này, trong khi kính thông minh có thể là bước tiến lớn tiếp theo của công ty.

Mặc dù danh sách sản phẩm này có vẻ quá tốt để trở thành hiện thực, nhưng nếu 75% trong số đó được triển khai vào năm 2026, đây sẽ là một năm đầy biến động và thú vị cho Apple. Dĩ nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng thực hiện tất cả các sản phẩm này trong một năm, đặc biệt là với những sản phẩm như iPhone màn hình gập và hệ sinh thái nhà thông minh mới.

Dù sao đi nữa, sự kiện kỷ niệm 50 năm của Apple chắc chắn sẽ là một cột mốc quan trọng, vì vậy người hâm mộ "Nhà Táo" chắc chắn đang háo hức chờ đợi những điều bất ngờ mà công ty sẽ mang đến.

Tin liên quan

Lộ bí mật giúp Apple giảm giá iPhone Fold

Lộ bí mật giúp Apple giảm giá iPhone Fold

Chuyên gia phân tích Ming-chi Kuo vừa đưa ra dự đoán về chi phí sản xuất bản lề của iPhone Fold - chiếc smartphone gập đầu tiên của Apple.

Khám phá thêm chủ đề

Apple iPhone Fold Macbook Pro iPhone 18 Pro kính thông minh WWDC 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận