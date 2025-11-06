Apple bước vào tuổi 50 với loạt sản phẩm mới

Theo báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch cho một loạt sản phẩm mới trong năm 2026, từ máy Mac M5 và M6 cho đến danh mục các sản phẩm hoàn toàn mới như smartphone màn hình gập.

2026 là năm kỷ niệm Apple tròn 50 tuổi ẢNH: MASHABLE

Lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple trong năm 2026 sẽ bắt đầu ngay từ đầu năm với một đợt nâng cấp lớn cho máy Mac và iPad. Dự kiến, MacBook Air mới sẽ sử dụng chip M5, trong khi MacBook Pro sẽ được trang bị chip M5 Pro và M5 Max. Ngoài ra, iPad giá rẻ với chip A18 và iPad Air với chip M4 cũng sẽ được giới thiệu.

Mùa xuân sẽ chứng kiến sự ra mắt của màn hình thông minh đầu tiên của Apple, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược nhà thông minh của công ty, kết hợp với các nỗ lực về trí tuệ nhân tạo (AI) và Siri tại hội nghị các nhà phát triển - WWDC vào tháng 6.

Tuy nhiên, nửa cuối năm mới thực sự là thời điểm đáng chú ý. Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone màn hình gập, bên cạnh iPhone 18 Pro được cho là sẽ sử dụng modem nội bộ của công ty. Đặc biệt, cuối năm chứng kiến phiên bản cải tiến của MacBook Pro với chip M6 và màn hình cảm ứng OLED cũng sẽ được giới thiệu.

Năm 'bùng nổ' các sản phẩm Apple

Dưới đây là một số điểm nổi bật trong lộ trình sản phẩm của Apple cho năm 2026:

Đầu năm: Nâng cấp lớn cho máy Mac và iPad, bao gồm MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max, màn hình Mac mới, iPad Air M4 và iPad giá rẻ dùng chip A18.

Tháng 3-4: Ra mắt màn hình thông minh đầu tiên của Apple.

Tháng 6 (WWDC): Ra mắt iOS 27, macOS 27 và watchOS 27, cùng các bản cập nhật cho Apple Intelligence và Siri.

Mùa thu: Giới thiệu iPhone màn hình gập đầu tiên và iPhone 18 Pro.

Cuối năm: Phiên bản MacBook Pro mới với chip M6 Pro/Max và màn hình cảm ứng OLED.

Màn hình cảm ứng OLED sẽ đến với MacBook Pro vào cuối năm sau ẢNH: TECHCRUNCH

Lộ trình này không chỉ đơn thuần là một chu kỳ làm mới sản phẩm, thay vào đó thể hiện sự quyết tâm của Apple trong việc xâm nhập vào các danh mục mới mà họ đã chậm chân. Sự ra mắt của iPhone màn hình gập sẽ hợp pháp hóa thị trường này, trong khi kính thông minh có thể là bước tiến lớn tiếp theo của công ty.

Mặc dù danh sách sản phẩm này có vẻ quá tốt để trở thành hiện thực, nhưng nếu 75% trong số đó được triển khai vào năm 2026, đây sẽ là một năm đầy biến động và thú vị cho Apple. Dĩ nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng thực hiện tất cả các sản phẩm này trong một năm, đặc biệt là với những sản phẩm như iPhone màn hình gập và hệ sinh thái nhà thông minh mới.