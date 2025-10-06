Apple 'bẻ lái' sang kính AI siêu thông minh

Bloomberg cho biết Apple đã chuyển nhân viên khỏi bộ phận phát triển kính Vision Pro để tập trung phát triển kính AI. Công ty đang phát triển ít nhất hai mẫu kính thông minh.

Mẫu đầu tiên là N50 có thể kết nối với iPhone, không có màn hình riêng. Sớm nhất vào năm sau, Apple sẽ ra mắt những kính thông minh này và bán ra vào năm 2027. Một phiên bản khác đang được công ty phát triển sẽ có màn hình, cạnh tranh với Meta Ray-Ban. Công ty dự kiến ra mắt phiên bản này năm 2028 nhưng đang nỗ lực để đẩy nhanh quá trình sản xuất.

Người dùng trải nghiệm kính Apple Vision Pro ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giới quan sát cho rằng ngay cả khi điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên, Apple vẫn tụt hậu khá xa so với Meta. Công ty của Mark Zuckerberg đã ra mắt kính thông minh đầu tiên Ray-Ban Stories vào năm 2021. Sau đó, họ tạo nên cú hích lớn với phiên bản Ray-Ban Meta, ra mắt năm 2023.

Tháng trước, Meta giới thiệu bản nâng cấp với camera được cải tiến, thời lượng pin dài hơn và thiết kế riêng cho các vận động viên. Với một công ty phần mềm như Meta, việc phát triển kính thông minh đã giúp họ có một chỗ đứng tốt trên thị trường thiết bị.

Trong khi đó, Apple đang tỏ ra chậm chân hơn trong cuộc đua này. Kính thông minh vốn phụ thuộc nhiều vào tương tác giọng nói và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng Apple Intelligence chưa có nhiều đột phá trong khi kế hoạch nâng cấp trợ lý giọng nói Siri đang bị trì hoãn. Hãng đang cố gắng xoay chuyển tình thế. Trợ lý Siri sẽ được thiết kế lại, dự kiến ra mắt sớm nhất vào tháng 3, hỗ trợ nhiều thiết bị mới, trong đó có kính thông minh, loa, màn hình và máy ảnh.

Kính thông minh của Apple dự kiến có nhiều kiểu dáng khác nhau, chạy chip mới. Thiết bị sẽ được tích hợp loa để phát nhạc, camera để ghi hình và các tính năng điều khiển bằng giọng nói tương thích với điện thoại được kết nối. Thiết bị cũng đang được nghiên cứu thêm các tính năng theo dõi sức khỏe.

Kính AI - ván cược mới của Apple

Việc rẽ hướng sang kính AI được xem là thay đổi mới nhất của Apple sau khi kính VR Vision Pro không thành công như mong đợi. Thiết bị trị giá 3.499 USD, kết hợp thực tế ảo và thực tế tăng cường quá nặng và đắt đỏ để trở thành sản phẩm đại chúng.

Kính cũng thiếu cả nội dung video lẫn ứng dụng. Các giám đốc điều hành của Apple đã thừa nhận thiếu sót của sản phẩm. Nỗ lực thu hút người dùng với Vision Pro cũng không thành công. Apple buộc chuyển hướng tiếp thị đến nhóm khách hàng doanh nghiệp, tương tự cách Microsoft và Google đang theo đuổi.

Kính thông minh được xem là tương lai tiếp theo của ngành công nghệ. Tuy nhiên ngay cả những công ty tiên phong như Meta cũng gặp không ít thách thức trong việc phổ cập thiết bị. Dù giá kính AI của Mark Zuckerberg chỉ bằng một phần nhỏ so với Apple Vision Pro, người dùng vẫn còn nhiều hoài nghi về tính ứng dụng.

Meta đang phát triển kính thông minh có hai màn hình, cho phép người dùng có thể xem thông tin trên cả hai tròng kính. Trong khi đó, Apple đang tìm cách kết hợp nội dung kỹ thuật số với thế giới thực. Đây có thể xem là bước tiến vượt bậc so với màn hình hiển thị thông thường được dùng trong các mẫu kính hiện tại.

Các gã khổng lồ công nghệ khác như Amazon, Google cũng đang có tham vọng riêng về thiết bị thế hệ tiếp theo. AI sẽ là thành phần quan trọng của các phần cứng trong tương lai. OpenAI đã mời Jony Ive, cựu chuyên gia thiết kế của Apple, để tạo ra những thiết bị mới.