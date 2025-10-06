Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple 'bẻ lái' sang kính AI siêu thông minh

Khương Nha
Khương Nha
06/10/2025 07:19 GMT+7

Apple dừng bản nâng cấp cho Vision Pro để tập trung sản phẩm AI (trí tuệ nhân tạo) mới là kính siêu thông minh nhằm cạnh tranh với Meta

Bloomberg cho biết Apple đã chuyển nhân viên khỏi bộ phận phát triển kính Vision Pro để tập trung phát triển kính AI. Công ty đang phát triển ít nhất hai mẫu kính thông minh. 

Mẫu đầu tiên là N50 có thể kết nối với iPhone, không có màn hình riêng. Sớm nhất vào năm sau, Apple sẽ ra mắt những kính thông minh này và bán ra vào năm 2027. Một phiên bản khác đang được công ty phát triển sẽ có màn hình, cạnh tranh với Meta Ray-Ban. Công ty dự kiến ra mắt phiên bản này năm 2028 nhưng đang nỗ lực để đẩy nhanh quá trình sản xuất.

Đại diện Apple chưa đưa ra bình luận. 

Apple 'bẻ lái' sang kính AI siêu thông minh - Ảnh 1.

Người dùng trải nghiệm kính Apple Vision Pro

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giới quan sát cho rằng ngay cả khi điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên, Apple vẫn tụt hậu khá xa so với Meta. Công ty của Mark Zuckerberg đã ra mắt kính thông minh đầu tiên Ray-Ban Stories vào năm 2021. Sau đó, họ tạo nên cú hích lớn với phiên bản Ray-Ban Meta, ra mắt năm 2023.

Tháng trước, Meta giới thiệu bản nâng cấp với camera được cải tiến, thời lượng pin dài hơn và thiết kế riêng cho các vận động viên. Với một công ty phần mềm như Meta, việc phát triển kính thông minh đã giúp họ có một chỗ đứng tốt trên thị trường thiết bị. 

Trong khi đó, Apple đang tỏ ra chậm chân hơn trong cuộc đua này. Kính thông minh vốn phụ thuộc nhiều vào tương tác giọng nói và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng Apple Intelligence chưa có nhiều đột phá trong khi kế hoạch nâng cấp trợ lý giọng nói Siri đang bị trì hoãn. Hãng đang cố gắng xoay chuyển tình thế. Trợ lý Siri sẽ được thiết kế lại, dự kiến ra mắt sớm nhất vào tháng 3, hỗ trợ nhiều thiết bị mới, trong đó có kính thông minh, loa, màn hình và máy ảnh. 

Kính thông minh của Apple dự kiến có nhiều kiểu dáng khác nhau, chạy chip mới. Thiết bị sẽ được tích hợp loa để phát nhạc, camera để ghi hình và các tính năng điều khiển bằng giọng nói tương thích với điện thoại được kết nối. Thiết bị cũng đang được nghiên cứu thêm các tính năng theo dõi sức khỏe. 

Kính AI - ván cược mới của Apple 

Việc rẽ hướng sang kính AI được xem là thay đổi mới nhất của Apple sau khi kính VR Vision Pro không thành công như mong đợi. Thiết bị trị giá 3.499 USD, kết hợp thực tế ảo và thực tế tăng cường quá nặng và đắt đỏ để trở thành sản phẩm đại chúng.

Kính cũng thiếu cả nội dung video lẫn ứng dụng. Các giám đốc điều hành của Apple đã thừa nhận thiếu sót của sản phẩm. Nỗ lực thu hút người dùng với Vision Pro cũng không thành công. Apple buộc chuyển hướng tiếp thị đến nhóm khách hàng doanh nghiệp, tương tự cách Microsoft và Google đang theo đuổi. 

Kính thông minh được xem là tương lai tiếp theo của ngành công nghệ. Tuy nhiên ngay cả những công ty tiên phong như Meta cũng gặp không ít thách thức trong việc phổ cập thiết bị. Dù giá kính AI của Mark Zuckerberg chỉ bằng một phần nhỏ so với Apple Vision Pro, người dùng vẫn còn nhiều hoài nghi về tính ứng dụng. 

Meta đang phát triển kính thông minh có hai màn hình, cho phép người dùng có thể xem thông tin trên cả hai tròng kính. Trong khi đó, Apple đang tìm cách kết hợp nội dung kỹ thuật số với thế giới thực. Đây có thể xem là bước tiến vượt bậc so với màn hình hiển thị thông thường được dùng trong các mẫu kính hiện tại.

Các gã khổng lồ công nghệ khác như Amazon, Google cũng đang có tham vọng riêng về thiết bị thế hệ tiếp theo. AI sẽ là thành phần quan trọng của các phần cứng trong tương lai. OpenAI đã mời Jony Ive, cựu chuyên gia thiết kế của Apple, để tạo ra những thiết bị mới.

Tin liên quan

Vì sao người dùng trả lại Apple Vision Pro?

Vì sao người dùng trả lại Apple Vision Pro?

Dù ấn tượng với khả năng của thiết bị, nhiều người dùng bắt đầu trả lại Vision Pro cho hãng vì gặp vấn đề trong quá trình đeo và sử dụng.

Google trình làng kính Android XR tích hợp AI

Khám phá thêm chủ đề

Mark Zuckerberg Jony Ive Microsoft Kính AI Apple Vision Pro kính thông minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận