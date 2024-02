Vì sao người dùng trả lại Apple Vision Pro?

Theo The Verge, không ít người dùng Vision Pro trong thời gian qua bắt đầu trả lại sản phẩm này cho Apple. "Khó tin nhưng đúng là tôi đã trả lại máy. Thiết bị này đeo không thoải mái và gây căng thẳng cho mắt", Giám đốc sản phẩm Parker Otolani của Verge đăng trên mạng xã hội Threads.

Ông nhận xét Vision Pro là "thiết bị tương lai" và hoạt động tuyệt vời, nhưng không xứng đáng để đánh đổi "về mặt thể chất" đối với mình ở thời điểm này. Parker khẳng định nếu trong phiên bản tiếp theo, Apple có thể cải thiện cảm giác đeo thì ông sẽ tiếp tục dùng sản phẩm.

Vision Pro là sản phẩm được trông đợi nhất của Apple dịp đầu năm 2024 Justin Sullivan

Rjey, một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực công nghệ ở Mỹ cũng phàn nàn khi đeo sản phẩm này. "Vision Pro có lẽ là sản phẩm công nghệ gây choáng ngợp nhất tôi từng thử, nhưng không thể chịu nổi cơn đau đầu sau 10 phút đeo", Rjey chia sẻ trên trang X cá nhân. Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người cũng chia sẻ cùng quan điểm khi rất ấn tượng về công nghệ và tính năng của mẫu kính thực tế ảo (VR) đeo đầu nhà Apple, nhưng vẫn muốn trả lại máy.

Có nhiều lý do khiến người mua Vision Pro muốn trả lại thiết bị. Trên Threads, họa sĩ minh họa Olga Zalite cho biết không ấn tượng với khả năng của máy, ít nhất là đối với công việc của cô. Olga cho rằng mẫu kính VR này không phù hợp với mục đích dùng cho nhiều người trong doanh nghiệp và bản thân cũng gặp vấn đề khi đeo.

"Mở hộp Vision Pro cảm giác giống như bánh sinh nhật, vì được đựng trong cái hộp to tới vô lý. Phải nhấn mạnh là cực kỳ to, to hơn bất kỳ thứ gì trên bàn làm việc của tôi và chỉ bé hơn mỗi cái màn hình. Tôi vẫn chưa hiểu làm sao một thiết bị như vậy có thể phù hợp cho công ty khi được định hình là thiết bị một người dùng. Chúng tôi tính đăng nhập Apple ID chung vào đây để sử dụng, nhưng thành thật mà nói thì giờ hết thấy hứng thú rồi. Chủ yếu vì máy không phù hợp với công việc, còn cá nhân thì chóng mặt khi nhìn vào giao diện màn hình ứng dụng thiết kế Figma", Olga chia sẻ.

Ngoài ra, cô cũng cho rằng độ phân giải màn hình Vision Pro tệ hơn so với khi nhìn vào màn MacBook theo cách thông thường. Việc phải nhìn vào các loại màn hình khác trong lúc đang đeo Vision Pro cũng khiến mắt nhanh mệt và mỏi. Trọng lượng cũng là vấn đề khi cô khó có thể đeo liên tục quá 20 phút trên đầu và mỗi lần tháo ra thì đều chóng mặt, phải ngồi xuống cho ổn định.

Người dùng phản ánh tình trạng đau đầu, chóng mặt khi dùng Vision Pro - hiện tượng phổ biến khi dùng các loại kính VR nói chung Apple

Carter Gibson - chuyên viên quản lý cao cấp tại Google, thì cho rằng quản lý cửa sổ và tập tin qua Vision Pro gây ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. "Rất khó để làm đa nhiệm giữa các 'cửa sổ' ứng dụng trên Vision Pro, một số định dạng tập tin thì vẫn chưa được hỗ trợ", Gibson nói.

Trên Reddit, các thành viên cũng cho biết ý định trả lại Vision Pro cho nhà sản xuất. Theo người dùng có tài khoản GlobalPerception593, vấn đề của thiết bị nằm ở chỗ không hoạt động như mong muốn trong cả công việc lẫn giải trí.

"Nói thẳng ra thì Vision Pro là một tuyệt tác về công nghệ. Tính năng theo dõi chuyển động mắt khó có hãng nào sánh kịp lúc này, giao diện cũng hài lòng. Nếu có hệ sinh thái ứng dụng lớn hơn từ ngay khi ra mắt, có lẽ tôi sẽ giữ lại sản phẩm. Nhưng để làm việc hay giải trí thì vẫn chưa đến tầm", GlobalPerception593 chia sẻ. Theo anh, thứ bản thân muốn là được nằm dài trên ghế để chơi game, hay ngồi ở bàn lớn với màn hình độ phân giải 4K để làm việc, chứ không có nhu cầu đeo một cỗ máy lên đầu, che mắt và mặt, ít nhất ở thời điểm này.

Tuy nhiên, giới công nghệ cũng cho rằng có một nhóm người dùng đang lợi dụng vào chính sách hoàn trả sản phẩm trong vòng 14 ngày của Apple để trải nghiệm Vision Pro rồi yêu cầu hoàn tiền. Thiết bị có giá không hề rẻ, lên tới 3.500 USD và không phải là sản phẩm ai cũng có thể sẵn sàng mua, trải nghiệm rồi giữ lại trong nhà mà không thể sử dụng tới (vì vấn đề thể chất, sức khỏe).