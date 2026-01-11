Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những điểm gây khó chịu khi sử dụng Google Gemini

Kiến Văn
Kiến Văn
11/01/2026 17:55 GMT+7

Trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) Google Gemini hỗ trợ nhiều tác vụ phức tạp, nhưng người dùng không nên bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn.

Hai năm trở lại đây, Gemini đã nhanh chóng trở thành một trong những trợ lý AI phổ biến nhất nhờ vào việc tích hợp vào các sản phẩm tiêu dùng nổi bật của Google như chế độ AI trong Google Search và Gemini Live trong Android Auto.

Những nhược điểm khó chịu khi sử dụng Google Gemini - Ảnh 1.

Có những lý do người dùng không nên tin tuyệt đối vào Gemini

ẢNH: REUTERS

Theo BGR, Gemini có khả năng hỗ trợ người dùng trong việc lập trình, giải quyết các vấn đề phức tạp, và thậm chí tạo ra những hình ảnh ấn tượng thông qua trình tạo Nano Banana. Tuy nhiên, giống như nhiều mô hình AI khác, Gemini không hoàn hảo và người dùng cần lưu ý đến một số nhược điểm.

Một trong những vấn đề lớn nhất là độ chính xác. Gemini có thể tạo ra thông tin sai lệch, điều đã được cảnh báo trong các cuộc trò chuyện với người dùng. Hơn nữa, Google thu thập hầu hết thông tin mà người dùng chia sẻ với Gemini, bao gồm cả yêu cầu bằng văn bản và giọng nói, cũng như các tệp và hình ảnh. Mặc dù Google cam kết ẩn danh dữ liệu, nhưng vẫn có rủi ro về quyền riêng tư vì một số cuộc trò chuyện có thể được xem xét bởi các chuyên gia không làm việc cho Google.

Nhiều điểm cần dè chừng với Gemini

Người dùng cũng cần cẩn trọng với những "ảo giác AI" mà Gemini có thể tạo ra. Những thông tin sai lệch này có thể dẫn đến những khuyến nghị không hợp lý, như việc Gemini từng hướng dẫn sử dụng keo không độc hại để giữ pho mát trên bánh pizza. Do đó, việc xác minh thông tin từ Gemini là rất quan trọng, đặc biệt khi sử dụng cho các nhiệm vụ không liên quan đến sáng tạo.

Ngoài ra, Google Gemini cũng gặp phải vấn đề "hiệu chỉnh quá mức" nhằm tránh thiên vị chủng tộc và giới tính. Chính điều này đã dẫn đến những kết quả không chính xác và gây tranh cãi, như việc tạo ra hình ảnh các nhân vật lịch sử với đặc điểm không đúng sự thật. Mặc dù Google đã xin lỗi và thực hiện các biện pháp khắc phục, nhưng không có gì đảm bảo rằng người dùng sẽ không gặp phải những vấn đề tương tự trong tương lai.

Tóm lại, mặc dù Gemini mang lại nhiều tiện ích, người dùng cần nhận thức rõ về những rủi ro và thực tế tiềm ẩn để sử dụng một cách an toàn và hiệu quả.

Tin liên quan

Lý do Gemini ngày càng thu hút người dùng

Lý do Gemini ngày càng thu hút người dùng

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực chatbot AI không còn mang tính áp đảo thuộc về ChatGPT như giai đoạn đầu khi thị phần Gemini đang tăng nhanh.

Khám phá thêm chủ đề

Gemini Google trợ lý AI trí tuệ nhân tạo thông tin sai lệch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận