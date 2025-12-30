Lý do Gemini ngày càng thu hút người dùng

Theo Digitaltrends, báo cáo mới từ Similarweb cho thấy thị phần Gemini đã mở rộng đáng kể mức độ hiện diện trong 12 tháng qua. Cụ thể, thị phần lưu lượng truy cập web liên quan đến chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) của Gemini tăng từ 5,4% lên 18,2%. Ở chiều ngược lại, ChatGPT giảm từ 87,2% xuống còn 68%, mức sụt giảm 19%.

Gemini đang nhận được lợi thế lớn chính là hệ sinh thái của Google ẢNH: AFP

Số liệu trên phản ánh một bức tranh quen thuộc trong ngành công nghệ: giai đoạn thống trị ban đầu đang dần chuyển sang trạng thái phân mảnh khi người dùng bắt đầu chia nhỏ thói quen sử dụng giữa nhiều nền tảng khác nhau.

Lợi thế lớn nhất của Gemini nằm ở khả năng "hiện diện mọi lúc". Không giống các chatbot độc lập, công cụ AI của Google được tích hợp sâu vào những sản phẩm vốn đã gắn liền với người dùng như Tìm kiếm, Chrome, Android và bộ ứng dụng Workspace. Đây là cách tiếp cận giúp Gemini xuất hiện ngay tại thời điểm nhu cầu phát sinh thay vì buộc người dùng phải mở thêm một nền tảng riêng biệt.

Khi AI dần trở thành công cụ quen thuộc, yếu tố tiện lợi có vai trò không kém mức độ thông minh. Việc tiếp cận liền mạch trong các tác vụ hằng ngày, từ tra cứu thông tin, soạn thảo văn bản đến xử lý email, đang giúp Gemini hình thành thói quen sử dụng một cách tự nhiên.

Cách tiếp cận của Gemini không phải là yếu tố duy nhất

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự phân phối không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công. Dữ liệu từ Similarweb cho thấy, dù được tích hợp sẵn trong Windows và Edge, chatbot AI Copilot của Microsoft lại không có sự tăng trưởng nào đáng kể, thậm chí giảm từ 1,5% xuống 1,2% thị phần. Rõ ràng, việc có mặt sẵn không đảm bảo cho sự sử dụng thường xuyên khi một sản phẩm cần phải chứng minh được giá trị thực sự để thu hút người dùng.

Nếu xu hướng tiếp tục, người dùng dường như sẽ ưu tiên sử dụng chatbot AI gần gũi nhất với quy trình làm việc hằng ngày của họ. Sự tiện lợi đang trở thành yếu tố quyết định trong hành vi sử dụng AI. Điều cần theo dõi tiếp theo là liệu thị phần của ChatGPT có tiếp tục duy trì vị trí như hiện tại hay Gemini sẽ tăng trưởng và vượt mặt, đặc biệt khi Google tích hợp chatbot AI của mình vào các sản phẩm mà người dùng đã tin tưởng.