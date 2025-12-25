Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google âm thầm chuẩn bị tính năng cho phép đổi địa chỉ Gmail

Kiến Văn
Kiến Văn
25/12/2025 11:17 GMT+7

Sau nhiều năm giới hạn, Google có thể sớm cho phép người dùng đổi địa chỉ Gmail mà không làm mất email hay thông tin cá nhân.

Hiện tại, nếu người dùng muốn thay đổi địa chỉ Gmail của mình, họ chỉ có thể đăng ký một tài khoản mới và thiết lập chuyển tiếp từ địa chỉ cũ. Đây là hoạt động không phải dễ dàng thực hiện, đặc biệt với những người không am hiểu về công nghệ.

Google âm thầm chuẩn bị tính năng cho phép đổi địa chỉ Gmail - Ảnh 1.

Người dùng Gmail có thể sắp được đổi địa chỉ email mà không phải chuyển dữ liệu thủ công như trước đây

ẢNH: GOOGLE

Giờ đây, Google được cho là đang chuẩn bị ra mắt một tính năng mới cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail mà không mất dữ liệu. Theo thông tin từ 9to5Google, tài liệu hỗ trợ tiếng Hindi (Ấn Độ) của Google đã được cập nhật để mô tả hệ thống này.

Báo cáo cho biết thêm, tính năng này sẽ được triển khai dần và không phải ai cũng có thể sử dụng ngay lập tức. Sau khi chọn địa chỉ mới, địa chỉ Gmail cũ sẽ trở thành một địa chỉ phụ, cho phép người dùng đăng nhập bằng cả hai địa chỉ mà không mất bất kỳ tin nhắn hay dữ liệu nào.

Hạn chế quan trọng người dùng Gmail cần nắm rõ

Tuy nhiên, có một số hạn chế quan trọng mà người dùng cần biết, đó là mỗi tài khoản chỉ được phép thay đổi địa chỉ Gmail mới một lần mỗi 12 tháng và tối đa ba lần. Chu kỳ này giúp ngăn chặn việc liên tục thay đổi tên người dùng và giảm thiểu nguy cơ mạo danh và lạm dụng. Do đó, hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Thoạt nhìn, việc thay đổi địa chỉ email có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vậy bởi điều đó ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn là chỉ tên đăng nhập mới. Một câu hỏi quan trọng là liệu các địa chỉ đã ngừng sử dụng có được phép sử dụng lại hay không. Các chuyên gia cho rằng, việc khóa chúng vĩnh viễn sẽ hợp lý hơn nhằm ngăn chặn kẻ gian vô tình mạo danh người khác.

Dẫu sao, đây vẫn được xem là một bước tiến lớn từ Google giúp hạn chế việc người dùng phải tạo tài khoản Gmail mới. Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch triển khai của Google sẽ giới hạn tại một số quốc gia hay phủ sóng đến người dùng toàn cầu.

