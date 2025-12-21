Microsoft bị mạo danh nhiều nhất trong các vụ lừa đảo trực tuyến

Trong số các chiêu trò, lừa đảo bộ phận hỗ trợ Microsoft đã trở thành một trong những hình thức phổ biến và hiệu quả nhất. Một nghiên cứu gần đây của công ty an ninh mạng Hoxhunt đã chỉ ra rằng, Microsoft chính là thương hiệu bị mạo danh nhiều nhất trong các vụ lừa đảo.

Chiêu trò giả mạo Microsoft đang lan rộng trên toàn cầu ẢNH: REUTERS

Các hình thức lừa đảo giả mạo danh tính thương hiệu rất đa dạng. Kẻ lừa đảo có thể gọi điện cho những người dùng ít am hiểu công nghệ, thuyết phục họ cấp quyền truy cập từ xa với lý do hỗ trợ kỹ thuật. Hoặc chúng có thể gửi email chứa liên kết dẫn đến trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng.

Nghiên cứu cho thấy, các vụ lừa đảo này thường sử dụng chiến thuật hù dọa nhằm khiến nạn nhân tin rằng tài khoản của họ đang gặp nguy hiểm, từ đó buộc họ phải làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo.

Với danh tiếng là một trong những thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới, Microsoft đã trở thành mục tiêu ưa thích của các tội phạm mạng. Nhiều người dùng xem Microsoft là đáng tin cậy, khiến họ dễ dàng trở thành nạn nhân khi nhận được thông báo giả mạo liên quan đến tài khoản của mình.

Cần làm gì để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo

Để bảo vệ bản thân khỏi các chiêu trò lừa đảo này, người dùng cần chú ý đến một số dấu hiệu nhận biết. Nếu nhận được email tự xưng từ Microsoft, hãy kiểm tra địa chỉ email và đảm bảo rằng nó kết thúc bằng tên miền chính thức (ví dụ: microsoft.com). Trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết nào, hãy kiểm tra đích đến của nó. Nếu có thông báo về trạng thái tài khoản mà người dùng không chắc chắn, hãy đăng nhập trực tiếp vào trang web của Microsoft thay vì nhấp vào liên kết trong email.

Nếu gặp sự cố với máy tính, hãy liên hệ trực tiếp với Microsoft qua trang web chính thức hoặc ứng dụng Get Help. Đặc biệt, không bao giờ cung cấp mã xác thực hai yếu tố cho bất kỳ ai.

Các phương pháp lừa đảo khác có thể bao gồm cửa sổ bật lên trên các trang web hoặc thông báo spam. Người dùng cần tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ thông báo nào có vẻ đáng ngờ, đặc biệt nếu nó đến từ các trang web không liên quan.