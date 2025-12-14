Microsoft khắc phục điểm yếu lớn khi chạy ứng dụng Android trên Windows 11

Với tên mã phiên bản 1.25112.33.0, bản cập nhật này của Phone Link sẽ giới thiệu chế độ xem mở rộng, cho phép người dùng kéo giãn các ứng dụng Android ra khỏi kích thước màn hình điện thoại chật hẹp mà họ đã phải chịu đựng trong nhiều năm.

Phone Link giờ đây đã hoạt động tốt hơn khi hiển thị ứng dụng Android trên máy tính Windows 11 ẢNH: DIGITALTRENDS

Chế độ xem mở rộng sẽ giúp các ứng dụng Android hiển thị tự nhiên hơn trên màn hình lớn thay vì mô phỏng màn hình điện thoại, bất kể kích thước màn hình máy tính, như trước đây. Một số người dùng đã thử xoay màn hình điện thoại hoặc chuyển sang chế độ "Open Phone Screen", nhưng điều này chỉ hiệu quả với các ứng dụng hỗ trợ chế độ ngang.

Theo Windows Latest, chế độ xem mở rộng sẽ thêm một biểu tượng nhỏ bên cạnh các nút điều khiển cửa sổ. Khi người dùng chạm vào biểu tượng, ứng dụng sẽ mở rộng và sử dụng nhiều không gian màn hình hơn.

Thay đổi cách dùng ứng dụng Android trên Windows 11

Chế độ này hoạt động tốt nhất với các ứng dụng đã được tối ưu hóa cho màn hình lớn, như VLC, trong khi Uber vẫn gặp khó khăn với các thanh màu đen dày ở hai bên do chỉ được thiết kế cho bố cục dọc. Ngược lại, WhatsApp hoạt động tốt hơn nhờ phiên bản Android đã được tối ưu hóa cho máy tính bảng.

Dẫu vậy, chế độ xem mở rộng vẫn có một số hạn chế như không tăng độ phân giải phông chữ, dẫn đến văn bản có thể hơi mờ khi bị kéo giãn. Cửa sổ cũng không thể phóng to tối đa và tự động căn chỉnh vào cạnh trái theo mặc định, điều có thể gây khó chịu cho người dùng. Dù chưa hoàn hảo, bản cập nhật giúp Phone Link tiến gần hơn đến trải nghiệm Android kiểu máy tính để bàn, giúp người dùng sử dụng thường xuyên hơn.

Ngoài ra, Microsoft cũng đang triển khai một số nâng cấp khác cho Windows 11 nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng hằng ngày, bao gồm việc cập nhật và gỡ bỏ ứng dụng dễ dàng hơn, tăng cường bảo mật cho chức năng sao chép và dán, cùng với một mục Themes mới giúp cá nhân hóa máy tính gần giống với việc tùy chỉnh điện thoại.