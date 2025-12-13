Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft giúp tùy chỉnh giao diện Windows 11 dễ như trên điện thoại

Kiến Văn
13/12/2025 07:29 GMT+7

Microsoft vừa giới thiệu mục Themes trong Microsoft Store dành cho Windows 11 nhằm mang đến người dùng hàng trăm chủ đề được tuyển chọn.

Các mục mà Microsoft cung cấp cho người dùng Windows 11 bao gồm hình nền, màu sắc và các yếu tố hình ảnh khác. Chỉ với một cú nhấp chuột, người dùng có thể tải xuống và áp dụng những chủ đề này, giúp việc cá nhân hóa giao diện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Microsoft giúp tùy chỉnh giao diện Windows 11 dễ như trên điện thoại - Ảnh 1.

Giao diện mục Themes vừa được Microsoft Store bổ sung

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đây, nhiều người dùng bày tỏ sự không hài lòng về khả năng tùy chỉnh giao diện của máy tính Windows so với các thiết bị di động. Để đáp ứng nhu cầu này, Microsoft đã bổ sung hơn 400 chủ đề mới, trong đó có hơn 35 chủ đề hoàn toàn mới. Mặc dù cách thức khám phá các chủ đề đã được cải tiến, việc quản lý chúng vẫn được thực hiện thông qua ứng dụng Settings quen thuộc.

Dễ dàng tìm thấy chủ đề trên Microsoft Store

Bản cập nhật này của Microsoft Store không chỉ cho phép người dùng tùy chỉnh hình nền, bảng màu và âm thanh, mà còn đơn giản hóa quá trình tìm kiếm và áp dụng chủ đề. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy các chủ đề theo mùa, bộ trang trí phối màu, hoặc các gói hình nền chính thức từ các trò chơi và thương hiệu nổi tiếng.

Một số chủ đề nổi bật được giới thiệu trên blog chính thức của Microsoft bao gồm "Luminous Flow", "Mountain Dwellings", "Dreamscapes", "Sea of Thieves Official" và "Blooming Dimensions". Đối với những ai từng gặp khó khăn trong việc tùy chỉnh giao diện máy tính để bàn hoặc laptop Windows 11, bản cập nhật này sẽ giúp họ dễ dàng hơn với tính năng tìm kiếm và cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Việc ưu tiên phát triển mục Themes trong Microsoft Store phản ánh nỗ lực lớn hơn của Microsoft nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và tập trung hóa nội dung. Trong tương lai, người dùng có thể mong đợi nhiều bộ sưu tập chủ đề được tuyển chọn và các đề xuất cá nhân hóa phong phú hơn. Trong khi chờ đợi, những người dùng lâu năm nên lưu trữ các chủ đề yêu thích của họ trước khi thư viện cũ bị loại bỏ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
