Microsoft buộc người dùng cập nhật ứng dụng trên Windows Store

Theo Techspot, động thái mới của Microsoft được hãng giải thích là nhằm tăng cường an ninh dành cho hệ thống máy tính của người dùng. Trước đó, người dùng có thể tự do bật hoặc tắt cập nhật ứng dụng từ Microsoft Store, tuy vậy với thay đổi này, hãng chỉ cung cấp lựa chọn tạm hoãn cập nhật trong thời gian giới hạn tối đa từ một đến năm tuần. Khi đã vượt qua giới hạn, ứng dụng sẽ tự động cập nhật mà người dùng không thể can thiệp.

Các bản vá thường sửa lỗi và lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo đảm bảo ứng dụng luôn trong trạng thái mới nhất giúp giảm thiểu nguy cơ bị tin tặc khai thác. Động thái này của Microsoft cũng là hướng đi thống nhất với Windows Update, phần mềm hệ thống không cho phép tắt vĩnh viễn mà chỉ là trì hoãn.

Một số người dùng nhận thấy Microsoft Store đã mất tùy chọn tắt cập nhật ứng dụng Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Tuy vậy các chuyên gia cũng đưa ra ý kiến lo ngại cập nhật bắt buộc có thể gây lỗi hoặc xung đột phần mềm, cụ thể là vào tháng 7.2024, một bản cập nhật lỗi từ CrowdStrike từng gây sự cố khiến hàng loạt hệ thống trên toàn cầu bị tê liệt. Ngoài ra, việc buộc cập nhật cũng có thể dẫn đến ứng dụng mới thay đổi giao diện, thêm quảng cáo hoặc chuyển từ miễn phí sang trả phí gây phiền toái cho người dùng.

Vẫn có một số lựa chọn thay thế với người muốn giữ quyền kiểm soát ứng dụng là tải trực tiếp từ website chính thức của nhà phát triển thay vì thông qua Microsoft Store. Với các phiên bản Windows Pro hoặc Enterprise, việc sử dụng Group Policy Editor cũng giúp vô hiệu hóa cập nhật tự động, nhưng cách này không khả dụng trên Windows Home.

Hiện thay đổi vẫn đang được triển khai theo giai đoạn nên nhiều người dùng có thể chưa gặp tùy chọn mới ngay lập tức. Nhưng phương án mới cho thấy Microsoft đang đảo chiều quan hệ giữa nhà phát triển và người dùng, thay đổi lựa chọn cá nhân thành kiểm soát tập trung.