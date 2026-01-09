Những ứng dụng Google thêm phần mạnh mẽ nhờ Gemini

Google đang tích cực tích hợp công nghệ AI Gemini vào nhiều ứng dụng của mình, giúp khả năng hoạt động của chúng trở nên đáng gờm và tạo thuận lợi cho người dùng.

Gemini đang nâng tầm hệ sinh thái ứng dụng Google ẢNH: REUTERS

Gmail

Sự tích hợp của Gemini mang lại nhiều tính năng hữu ích cho Gmail, bao gồm "Help me write" giúp người dùng tạo ra toàn bộ bản nháp email chỉ bằng một vài từ khóa. Chẳng hạn, người dùng chỉ cần nhập một lời xin lỗi trang trọng hoặc lời mời ăn trưa, Gemini sẽ tự động soạn thảo một tin nhắn hoàn chỉnh, trau chuốt.

Ngoài ra, Gemini còn giúp giảm tải khối lượng email bằng cách tóm tắt các chuỗi email dài và phức tạp, hiển thị những quyết định quan trọng và các mục hành động cần thực hiện, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các công việc.

Hệ thống tìm kiếm của Gemini cũng được cải thiện khi cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì tìm kiếm bằng từ khóa, từ đó có câu trả lời cụ thể và nhanh chóng.

Google Meet

Trong Google Meet, Gemini nổi bật với tính năng "Take notes for me", hoạt động như một thư ký tự động, không chỉ ghi lại cuộc họp mà còn tổng hợp các điểm chính, quyết định và các mục hành động. Sau cuộc gọi, những ghi chú này được tự động lưu vào Google Docs và đính kèm vào lời mời trên lịch, đảm bảo rằng mọi thông tin quan trọng đều được ghi lại.

Gemini có thể hoạt động như một thư ký tự động của cuộc họp trên Meet ẢNH: GOOGLE

Nếu tham gia muộn, tính năng Ask Gemini cho phép người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung cuộc họp mà không làm gián đoạn. Chỉ cần nhập câu hỏi vào giao diện bên cạnh, Gemini sẽ cung cấp một bản tóm tắt nhanh chóng về những gì đã được thảo luận.

Bên cạnh đó, Gemini còn cải thiện chất lượng âm thanh và video trong các cuộc họp, giúp tách giọng nói khỏi tiếng ồn nền và tự động điều chỉnh ánh sáng, mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp hơn cho người dùng.

Google Docs

Tại Google Docs, Gemini không chỉ đơn thuần là một công cụ hỗ trợ mà còn là một trợ lý đắc lực. Tính năng "Help me write" cho phép người dùng tạo dàn ý, bài đăng blog hoặc đề xuất dự án chỉ với những hướng dẫn đơn giản. Nó có khả năng biến những ghi chú thô sơ thành các đoạn văn mạch lạc và thậm chí tạo hình ảnh tùy chỉnh ngay trong tài liệu.

Giai đoạn chỉnh sửa cũng là lúc Gemini phát huy tối đa khả năng. Người dùng có thể yêu cầu AI diễn đạt lại các đoạn văn để rõ ràng hơn, sửa lỗi ngữ pháp hoặc thay đổi phong cách viết. Hệ thống còn có thể tóm tắt các tài liệu dài, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin quan trọng.

Nhiều tính năng mạnh mẽ đã được Gemini thêm vào cho Google Docs ẢNH: ANDROID POLICE

Điểm mạnh nhất của Gemini trong Google Docs là khả năng truy cập thông tin từ toàn bộ hệ sinh thái Google Workspace. Người dùng có thể yêu cầu Gemini tóm tắt các cập nhật từ email hoặc lấy số liệu từ bảng tính, giúp việc soạn thảo báo cáo trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Google Drive

Google Drive cũng đã tích hợp Gemini mang đến một phương pháp tìm kiếm tệp tin hoàn toàn mới. Thay vì phải nhớ tên tệp hoặc điều hướng qua các thư mục phức tạp, người dùng có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để đặt câu hỏi cho Gemini. Ví dụ, người dùng có thể hỏi "Những điểm khác biệt chính giữa kế hoạch tiếp thị năm 2024 và 2025 là gì?", AI sẽ quét các tài liệu liên quan để cung cấp câu trả lời.

Một tính năng thú vị khác là việc trích xuất thông tin mà không cần mở tệp. Người dùng có thể yêu cầu Gemini tóm tắt các điều khoản trong một hợp đồng PDF dài hoặc liệt kê các đối thủ cạnh tranh trong một báo cáo nghiên cứu giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Ngoài ra, Gemini còn hỗ trợ người dùng trong việc tổ chức và quản lý tài liệu trên Google Drive. Nó có thể phân tích nội dung của các thư mục chưa được sắp xếp và đề xuất cách cấu trúc hợp lý, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý tài liệu của mình.