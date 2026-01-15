Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Translate thử tính năng mới, giải quyết điểm yếu lâu nay khi dịch

Kiến Văn
Kiến Văn
15/01/2026 20:45 GMT+7

Sau khi giới thiệu các khả năng dịch thuật mới được hỗ trợ bởi Gemini vào tháng trước, Google Translate lại sắp bổ sung một tính năng thú vị khác.

Theo Digitaltrends, tính năng mới sẽ cho phép người dùng yêu cầu Google Translate cung cấp các bản dịch thay thế, có nghĩa người dùng sẽ nhận nhiều lựa chọn dịch thuật thay vì chỉ một kết quả, vốn hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau.

Google Translate thử tính năng mới, giải quyết điểm yếu lâu nay khi dịch - Ảnh 1.

Google Translate sắp có thay đổi lớn sau nhiều năm

ẢNH: DIGITALTRENDS

Thông tin về tính năng mới được phát hiện dựa vào bản dựng mới nhất của Google Translate cho Android (phiên bản 10.0.36.855137688.3-release). Mặc dù chưa được phát hành chính thức cho người dùng, nhưng phiên bản này đã tiết lộ một tính năng mà ở đó người dùng có thể nhận thông tin theo ngữ cảnh và đặt câu hỏi tiếp theo.

Khi được triển khai, người dùng sẽ thấy nút "Show alternatives" xuất hiện bên dưới kết quả dịch. Nhấn vào nút này sẽ hiển thị ba bản dịch thay thế khác nhau. Tính năng chọn phương án thay thế tích hợp sẵn có thể giúp giảm bớt khó khăn khi Google Translate hiện chỉ cung cấp kết quả duy nhất, từ đó giúp việc tinh chỉnh bản dịch trở nên dễ dàng hơn.

Google Translate sẽ hiểu ngữ cảnh tốt hơn

Việc cung cấp các bản dịch thay thế là quan trọng, đặc biệt đối với những ngôn ngữ có sắc thái tinh tế, nơi lựa chọn từ ngữ có thể thay đổi ý nghĩa hoặc giọng điệu. Ví dụ, kính ngữ trong tiếng Nhật, cách diễn đạt trong tiếng Pháp hay các thành ngữ trong nhiều ngôn ngữ thường yêu cầu cách dùng từ chính xác để truyền đạt đúng ý định.

Google Translate thử tính năng mới, giải quyết điểm yếu lâu nay khi dịch - Ảnh 2.
Google Translate thử tính năng mới, giải quyết điểm yếu lâu nay khi dịch - Ảnh 3.

Tính năng mới đang được Google thử nghiệm cho Translate

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Bằng cách cung cấp các lựa chọn thay thế, Google Translate có thể giúp người dùng tránh những cách diễn đạt vụng về hoặc không chính xác, đồng thời cho họ quyền kiểm soát tốt hơn đối với cách bản dịch được truyền tải. Tính năng mới dường như là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Google nhằm làm cho Translate trở nên tương tác và nhận biết ngữ cảnh hơn thông qua trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện tại, vẫn chưa có ngày phát hành chính thức cho tính năng mới của Google Translate. Nhiều khả năng Google sẽ tiếp tục thử nghiệm tính năng này trong một thời gian. Nếu được triển khai rộng rãi, đây có thể là một trong những bản cập nhật quan trọng nhất của Google Translate trong nhiều năm qua.

