Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google hạn chế tính năng tóm tắt bằng AI cho các tìm kiếm liên quan sức khỏe

Khải Minh
Khải Minh
13/01/2026 13:29 GMT+7

Một số tổng hợp bằng AI (trí tuệ nhân tạo) của Google không còn xuất hiện khi người dùng tìm kiếm thông tin y tế, do lo ngại gây hiểu nhầm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Techspot, Google đã bắt đầu loại bỏ một số kết quả tổng hợp do AI tạo ra khỏi các truy vấn liên quan đến sức khỏe sau khi nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gây hại cho người dùng. Quyết định này được đưa ra sau một loạt phát hiện từ The Guardian, cho thấy các phần tóm tắt bằng AI của Google có thể đưa ra thông tin không chính xác và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho người bệnh.

Google hạn chế tính năng tóm tắt bằng AI cho các tìm kiếm liên quan sức khỏe - Ảnh 1.

Google bắt đầu hạn chế hiển thị phần tóm tắt bằng AI trong các tìm kiếm về sức khỏe, tuy nhiên người dùng vẫn nên tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc bác sĩ trước khi làm theo bất kỳ thông tin nào

ẢNH: KHẢI MINH

Một ví dụ đáng chú ý là lời khuyên dành cho người mắc ung thư tuyến tụy tránh thực phẩm nhiều chất béo - một hướng dẫn bị chuyên gia bác bỏ hoàn toàn vì có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Ngoài ra, các tổng hợp AI còn hiển thị sai thông tin về xét nghiệm chức năng gan, có thể khiến người mắc bệnh gan nghiêm trọng lầm tưởng rằng họ hoàn toàn khỏe mạnh. Các kết quả liên quan đến xét nghiệm ung thư ở nữ giới cũng bị phát hiện chứa thông tin sai lệch, có thể khiến người dùng bỏ qua các triệu chứng quan trọng.

Google thừa nhận một số tổng hợp bị phản ánh sai sót vẫn liên kết với các nguồn thông tin được xem là uy tín. Dù vậy, công ty đã tạm thời loại bỏ các phần tóm tắt AI khỏi nhiều câu hỏi tìm kiếm sức khỏe, bao gồm “chỉ số bình thường cho xét nghiệm máu gan là gì?” và “chỉ số xét nghiệm chức năng gan bình thường là bao nhiêu?”.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại chỉ cần thay đổi nhẹ trong cách đặt câu hỏi, tính năng này có thể lại xuất hiện và tiếp tục đưa ra thông tin sai. Một số nội dung không chính xác trong báo cáo ban đầu vẫn chưa bị gỡ bỏ, bao gồm các thông tin liên quan đến ung thư và sức khỏe tâm thần.

Tính năng này từng gây tranh cãi vì nhiều nội dung phi lý, như khuyên người dùng ăn đá hoặc bôi keo lên bánh pizza để dính phô mai.

Khám phá thêm chủ đề

Google AI thông tin sức khỏe người dùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận