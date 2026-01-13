Google hạn chế tính năng tóm tắt bằng AI cho các tìm kiếm liên quan sức khỏe

Theo Techspot, Google đã bắt đầu loại bỏ một số kết quả tổng hợp do AI tạo ra khỏi các truy vấn liên quan đến sức khỏe sau khi nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gây hại cho người dùng. Quyết định này được đưa ra sau một loạt phát hiện từ The Guardian, cho thấy các phần tóm tắt bằng AI của Google có thể đưa ra thông tin không chính xác và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho người bệnh.

Google bắt đầu hạn chế hiển thị phần tóm tắt bằng AI trong các tìm kiếm về sức khỏe, tuy nhiên người dùng vẫn nên tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc bác sĩ trước khi làm theo bất kỳ thông tin nào ẢNH: KHẢI MINH

Một ví dụ đáng chú ý là lời khuyên dành cho người mắc ung thư tuyến tụy tránh thực phẩm nhiều chất béo - một hướng dẫn bị chuyên gia bác bỏ hoàn toàn vì có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Ngoài ra, các tổng hợp AI còn hiển thị sai thông tin về xét nghiệm chức năng gan, có thể khiến người mắc bệnh gan nghiêm trọng lầm tưởng rằng họ hoàn toàn khỏe mạnh. Các kết quả liên quan đến xét nghiệm ung thư ở nữ giới cũng bị phát hiện chứa thông tin sai lệch, có thể khiến người dùng bỏ qua các triệu chứng quan trọng.

Google thừa nhận một số tổng hợp bị phản ánh sai sót vẫn liên kết với các nguồn thông tin được xem là uy tín. Dù vậy, công ty đã tạm thời loại bỏ các phần tóm tắt AI khỏi nhiều câu hỏi tìm kiếm sức khỏe, bao gồm “chỉ số bình thường cho xét nghiệm máu gan là gì?” và “chỉ số xét nghiệm chức năng gan bình thường là bao nhiêu?”.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại chỉ cần thay đổi nhẹ trong cách đặt câu hỏi, tính năng này có thể lại xuất hiện và tiếp tục đưa ra thông tin sai. Một số nội dung không chính xác trong báo cáo ban đầu vẫn chưa bị gỡ bỏ, bao gồm các thông tin liên quan đến ung thư và sức khỏe tâm thần.

Tính năng này từng gây tranh cãi vì nhiều nội dung phi lý, như khuyên người dùng ăn đá hoặc bôi keo lên bánh pizza để dính phô mai.