Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Translate mở dịch trực tiếp cho mọi tai nghe, trừ AirPods

Kiến Văn
Kiến Văn
14/12/2025 14:05 GMT+7

Google vừa công bố bước tiến lớn trên Google Translate khi cho phép người dùng dịch ngôn ngữ trực tiếp từ bất kỳ cặp tai nghe nào, ngoại trừ AirPods.

Tính năng mới của Google Translate hiện trong giai đoạn thử nghiệm beta và hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, miễn là tai nghe có tích hợp micro.

Google cho biết trong bài đăng trên blog rằng: "Chúng tôi đang mang những khả năng dịch thuật mạnh mẽ nhất của Gemini đến Google Translate cho văn bản, ra mắt trải nghiệm thử nghiệm dịch thuật giọng nói trực tiếp bằng tai nghe và bổ sung ngôn ngữ mới vào ứng dụng để luyện tập và nâng cao kỹ năng".

Google Translate mở dịch trực tiếp cho mọi tai nghe, Apple vẫn giới hạn AirPods - Ảnh 1.

Người dùng không còn phải phụ thuộc vào Pixel Buds để sử dụng tính năng Dịch trực tiếp trên Google Translate

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Gemini giúp Google Translate vượt trội

Theo Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm và tìm kiếm của Google, Rose Yao, Gemini không chỉ dịch từng từ mà còn cung cấp bản dịch có ý nghĩa, giúp người dùng nắm bắt được ý định của người nói. Bà lấy ví dụ về thành ngữ tiếng Anh "stealing my thunder" (cướp công), cho biết giờ đây người dùng có thể nhận được bản dịch tự nhiên và chính xác hơn nhờ vào khả năng phân tích ngữ cảnh của Gemini.

Để thử nghiệm tính năng dịch trực tiếp mới, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Google Translate trên điện thoại di động, kết nối tai nghe và nhấn vào nút "Dịch trực tiếp". Tính năng này trước đây chỉ có sẵn cho người dùng Pixel Buds, nhưng người dùng Android giờ đây đã có thể tận hưởng trải nghiệm dịch thuật này trên tai nghe yêu thích của mình.

Tuy nhiên, tính năng mới hiện chỉ có sẵn ở Mỹ, Mexico và Ấn Độ, chỉ dành cho người dùng Android. Google cho biết tính năng sẽ được triển khai trên iOS vào năm 2026, có nghĩa người dùng iPhone vẫn phải sử dụng tính năng dịch trực tiếp hạn chế hơn của Apple.

Các mô hình xử lý ngôn ngữ như ChatGPT và Gemini đang chứng tỏ khả năng vượt trội trong lĩnh vực dịch thuật và dịch trực tiếp được xem là một trong những ứng dụng hứa hẹn nhất của công nghệ này.

Google Translate thực sự hoạt động như thế nào?

Google Translate thực sự hoạt động như thế nào?

Dịch vụ phổ biến của gã khổng lồ công nghệ Mỹ hiện cung cấp 103 ngôn ngữ và có hơn 500 triệu người dùng hằng ngày trên toàn thế giới .

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
