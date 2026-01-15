Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nhiều người dùng Galaxy đang sử dụng AI mà không hề hay biết

Kiến Văn
Kiến Văn
15/01/2026 06:54 GMT+7

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một phần quen thuộc hằng ngày trên điện thoại Galaxy, nhưng phần lớn người dùng không nhận ra mình đang sử dụng AI.

Samsung đã tích cực tích hợp AI vào các sản phẩm smartphone Galaxy trong nhiều năm qua. Hiện tại, Galaxy AI đã có mặt trên hơn 400 triệu thiết bị trên toàn cầu, giúp người dùng thực hiện nhiều tác vụ hằng ngày một cách dễ dàng hơn.

90% người dùng Galaxy đang dùng AI mà không hề hay biết - Ảnh 1.

Phần lớn người dùng Galaxy đang dùng AI một cách vô thức

ẢNH: SAMMYFANS

Theo một khảo sát gần đây của Samsung với 2.000 người trưởng thành tại Mỹ, khoảng 80% người dùng Galaxy đã thử nghiệm các tính năng AI, trong khi hơn 2/3 trong số họ sử dụng chúng thường xuyên.

Điều đáng chú ý, nhiều người không nhận ra rằng họ đang sử dụng AI trong cuộc sống hằng ngày. Khảo sát cho thấy chỉ có 38% trong số họ nhận thức được việc đang sử dụng AI, còn hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng họ hoàn toàn không sử dụng AI, dù 84% thừa nhận rằng họ dựa vào các công cụ hỗ trợ AI mỗi ngày.

AI đã hiện diện hằng ngày trên điện thoại Galaxy

Ghi nhận từ Sammyfans cho biết, AI hoạt động âm thầm trong nền tảng của điện thoại Galaxy, cung cấp các tính năng như cảnh báo thời tiết, sàng lọc cuộc gọi, tự động sửa lỗi, trợ lý giọng nói và điều chỉnh độ sáng tự động. Đặc biệt, AI cũng cải thiện khả năng chụp ảnh, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh đẹp hơn mà không hề hay biết rằng công nghệ này đang hỗ trợ họ.

Tương lai của Galaxy AI hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến hơn nữa, với khả năng cá nhân hóa tốt hơn, giao tiếp tự nhiên và tính hữu ích cao hơn. Samsung cam kết giúp người dùng hoàn thành công việc nhanh chóng, tổ chức mọi thứ một cách ngăn nắp và tận hưởng trải nghiệm di động liền mạch hơn mỗi ngày.

Tin liên quan

Apple vượt Samsung trên thị trường smartphone toàn cầu

Apple vượt Samsung trên thị trường smartphone toàn cầu

Apple đã chính thức vượt qua Samsung để trở thành thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới về doanh số bán hàng hằng năm vào năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

GALAXY trí tuệ nhân tạo Samsung Khảo Sát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận