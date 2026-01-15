Nhiều người dùng Galaxy đang sử dụng AI mà không hề hay biết

Samsung đã tích cực tích hợp AI vào các sản phẩm smartphone Galaxy trong nhiều năm qua. Hiện tại, Galaxy AI đã có mặt trên hơn 400 triệu thiết bị trên toàn cầu, giúp người dùng thực hiện nhiều tác vụ hằng ngày một cách dễ dàng hơn.

Phần lớn người dùng Galaxy đang dùng AI một cách vô thức ẢNH: SAMMYFANS

Theo một khảo sát gần đây của Samsung với 2.000 người trưởng thành tại Mỹ, khoảng 80% người dùng Galaxy đã thử nghiệm các tính năng AI, trong khi hơn 2/3 trong số họ sử dụng chúng thường xuyên.

Điều đáng chú ý, nhiều người không nhận ra rằng họ đang sử dụng AI trong cuộc sống hằng ngày. Khảo sát cho thấy chỉ có 38% trong số họ nhận thức được việc đang sử dụng AI, còn hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng họ hoàn toàn không sử dụng AI, dù 84% thừa nhận rằng họ dựa vào các công cụ hỗ trợ AI mỗi ngày.

AI đã hiện diện hằng ngày trên điện thoại Galaxy

Ghi nhận từ Sammyfans cho biết, AI hoạt động âm thầm trong nền tảng của điện thoại Galaxy, cung cấp các tính năng như cảnh báo thời tiết, sàng lọc cuộc gọi, tự động sửa lỗi, trợ lý giọng nói và điều chỉnh độ sáng tự động. Đặc biệt, AI cũng cải thiện khả năng chụp ảnh, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh đẹp hơn mà không hề hay biết rằng công nghệ này đang hỗ trợ họ.

Tương lai của Galaxy AI hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến hơn nữa, với khả năng cá nhân hóa tốt hơn, giao tiếp tự nhiên và tính hữu ích cao hơn. Samsung cam kết giúp người dùng hoàn thành công việc nhanh chóng, tổ chức mọi thứ một cách ngăn nắp và tận hưởng trải nghiệm di động liền mạch hơn mỗi ngày.