Apple vượt Samsung trên thị trường smartphone toàn cầu

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, Apple chiếm 20% tổng doanh số smartphone toàn cầu, trong khi Samsung đứng thứ hai với 19% thị phần và Xiaomi xếp thứ ba với 13%.

iPhone 17 Pro đổi thiết kế tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho Apple ẢNH: K. VĂN

Mặc dù cả Samsung và Apple đều ghi nhận sự gia tăng trong lượng hàng xuất xưởng so với năm trước, mức tăng trưởng 10% đã giúp Apple chiếm lĩnh thị trường. Đặc biệt, Apple là thương hiệu duy nhất trong nhóm 6 thương hiệu hàng đầu ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong doanh số bán smartphone hằng năm.

Nhà phân tích cấp cao Varun Mishra cho biết: "Dòng iPhone 17 đã thu hút sự chú ý đáng kể trong quý 4 sau khi ra mắt thành công, trong khi iPhone 16 tiếp tục thể hiện tốt tại Nhật Bản, Ấn Độ và Đông Nam Á". Sự thống trị của Apple đã được dự đoán từ cuối quý 3, khi Counterpoint cho rằng công ty này sẽ vượt qua Samsung vào cuối năm.

Đầu tháng 12, IDC đưa ra dự báo rằng Apple sẽ xuất xưởng 247,4 triệu iPhone trong năm 2025, một con số kỷ lục nhờ vào "thành công phi thường" của dòng iPhone 17. Nhà phân tích Nabila Popal của IDC cho biết nhu cầu khổng lồ đối với iPhone 17 đã thúc đẩy đáng kể hiệu suất của Apple, tuy nhiên con số này giảm đi do doanh số iPhone Air không khả quan.

iPhone 17 trở thành động cơ tăng trưởng cho Apple

Sự vươn lên của Apple đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đây là lần đầu tiên sau 14 năm, Apple vượt qua Samsung về doanh số bán hàng hằng năm. Trong khi Samsung duy trì vị trí nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các dòng điện thoại giá rẻ, Apple chủ yếu ghi nhận thành công từ các dòng cao cấp.

Báo cáo của Counterpoint nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone 17 nhờ vào hàng loạt nâng cấp như màn hình OLED 120 Hz, thời lượng pin cải thiện và camera mạnh mẽ hơn. Chuyên gia Adam Doud từ SlashGear nhận định: "Đây là chiếc điện thoại bạn nên mua, bất chấp việc công ty đang cung cấp hai sản phẩm khác cũng rất hấp dẫn".

Bộ đôi iPhone 17 Pro đã từ bỏ thiết kế cũ và áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, đồng thời trang bị hệ thống làm mát bằng buồng hơi lần đầu tiên. Các nâng cấp khác trên dòng sản phẩm này gồm thời lượng pin tốt hơn, màn hình sáng hơn và camera tele 48 MP giúp tăng cường khả năng chụp ảnh từ xa.

Nhìn chung, dòng iPhone 17 đã chứng tỏ là những nâng cấp thiết thực nhất trong nhiều năm qua và được phản ánh rõ ràng trong vị thế thị trường hiện tại của Apple.