iPhone 17 Pro phát tiếng nhiễu bí ẩn khi sạc khiến người dùng hoang mang

Theo Digital Trends, sau khi khắc phục các sự cố về camera trên dòng iPhone Air và iPhone 17 Pro vào thời điểm mới ra mắt, Apple dường như lại vướng vào một rắc rối mới liên quan đến phần cứng âm thanh. Các báo cáo từ MacRumors, Reddit và diễn đàn hỗ trợ của Apple đang ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp gặp phải hiện tượng này.

Tiếng động lạ khi sạc iPhone 17 Pro

Theo phản ánh của người dùng, khi kết nối bộ sạc (cả dây lẫn không dây MagSafe) và màn hình đang sáng, loa của iPhone 17 Pro bắt đầu phát ra âm thanh 'xì xèo' nhỏ, tương tự như tiếng nhiễu sóng radio. Âm thanh này lập tức biến mất khi rút nguồn điện.

iPhone 17 Pro bị phàn nàn vì phát âm thanh lạ khi sạc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Dù tiếng ồn này khá nhỏ và khó phát hiện ở môi trường văn phòng hay ngoài đường, nhưng nó trở thành nỗi ám ảnh vào ban đêm. "Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng rít này nghe rất rõ và cực kỳ khó chịu", một người dùng chia sẻ. Thậm chí, một số trường hợp cá biệt còn nghe thấy tiếng động này ngay cả khi máy không sạc hoặc đang ở trạng thái chờ.

Điều khiến cộng đồng công nghệ lo ngại là việc đổi trả bảo hành dường như không giải quyết được vấn đề. Một số khách hàng cho biết sau khi được Apple Store đổi thiết bị mới, chiếc máy thứ hai vẫn gặp tình trạng y hệt. Điều này dấy lên nghi vấn đây có thể là lỗi lan rộng theo lô sản xuất, hoặc là vấn đề xuất phát từ phần mềm điều phối điện năng/driver âm thanh.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra thông báo chính thức công khai. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của hãng đã ghi nhận sự việc và chuyển dữ liệu lên đội ngũ kỹ sư cấp cao để điều tra.

Nếu may mắn, đây chỉ là lỗi phần mềm liên quan đến việc quản lý dòng điện khi sạc gây nhiễu sang loa, và một bản cập nhật iOS (OTA) trong tương lai sẽ giải quyết triệt để. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân nằm ở linh kiện phần cứng, Apple có thể sẽ phải đối mặt với một đợt bảo hành thay thế quy mô lớn.

Trong lúc chờ đợi bản sửa lỗi, người dùng iPhone 17 Pro được khuyên nên tránh sạc điện thoại ngay sát đầu giường ngủ nếu cảm thấy bị làm phiền bởi âm thanh này.