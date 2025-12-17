Người dùng ChatGPT miễn phí bị 'ép' dùng mô hình rẻ tiền nhất

OpenAI dường như đang chơi một canh bạc mạo hiểm với trải nghiệm người dùng. Theo phát hiện mới nhất từ Wired, người dùng tài khoản miễn phí và gói thuê bao ChatGPT Go (5 USD/tháng) giờ đây sẽ không còn được hưởng cơ chế 'tự động chuyển đổi thông minh' nữa. Thay vào đó, mọi truy vấn của họ sẽ được phục vụ mặc định bởi GPT-5.2 Instant - mô hình rẻ nhất trong hệ sinh thái của OpenAI.

Người dùng miễn phí muốn sử dụng ChatGPT 'xịn' phải tự bật bằng tay

Trong bản cập nhật ngày 11.12, OpenAI thông báo họ sẽ loại bỏ tính năng tự động định tuyến các câu hỏi phức tạp sang mô hình 'Thinking' (Tư duy) cao cấp. Lý do được đưa ra nghe rất hợp lý: "Để tối đa hóa sự lựa chọn cho người dùng".

OpenAI âm thầm giới hạn ChatGPT đối với người dùng miễn phí ẢNH: AFP

Tuy nhiên, thực tế phũ phàng hơn nhiều. Trước đây, nếu bạn hỏi một câu hóc búa, ChatGPT sẽ tự động hiểu và nhờ cậy đến mô hình mạnh hơn để trả lời. Giờ đây, dù câu hỏi khó đến đâu, hệ thống vẫn sẽ ném nó cho GPT-5.2 Instant - một mô hình chuyên xử lý các tác vụ nhẹ nhàng, trừ khi người dùng chủ động vào menu và chọn lại chế độ 'Thinking'.

Giới phân tích nhận định, đây rõ ràng là một biện pháp cắt giảm chi phí vận hành khổng lồ. OpenAI đang đánh cược vào thói quen lười biếng của người dùng, khi đa số mọi người sẽ không để ý mình đang dùng mô hình nào và cứ thế chấp nhận câu trả lời từ phiên bản AI rẻ tiền hơn.

Trước đó, cộng đồng từng phàn nàn khi GPT-5 tự động chuyển đổi mô hình, khiến chatbot trở nên thất thường, lúc thông minh lúc ngớ ngẩn. Chính CEO Sam Altman từng thừa nhận: "Chúng tôi cũng ghét việc chọn mô hình y như các bạn vậy".

Bằng cách tắt tính năng tự động, OpenAI 'một mũi tên trúng hai đích' khi vừa xoa dịu những người dùng khó tính muốn kiểm soát thủ công, vừa tiết kiệm được tài nguyên máy tính đắt đỏ, khi không phải chạy mô hình 'Thinking' cho số đông đại chúng.

Điều đáng lo ngại nhất không phải là sự thông minh mà là sự an toàn. Trước đây, các truy vấn liên quan đến sức khỏe tâm thần hoặc dấu hiệu bất ổn tâm lý sẽ được ưu tiên chuyển sang mô hình suy luận cao cấp để có phản hồi khéo léo và chính xác hơn.

Với thay đổi mới, các truy vấn này cũng sẽ được xử lý bởi GPT-5.2 Instant. OpenAI trấn an rằng phiên bản Instant hiện tại đã đủ tốt để xử lý các tình huống này, nhưng liệu một mô hình tối ưu cho tốc độ và chi phí có thực sự thay thế được sự thấu đáo của mô hình chuyên sâu hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.