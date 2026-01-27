AI và video ngắn dẫn dắt 5 xu hướng thương mại năm 2026

Theo ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia thị trường Việt Nam của Meta, mạng xã hội hiện không chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành hạ tầng cốt lõi cho thương mại. Với 94% người dùng internet tại Việt Nam sử dụng Facebook, doanh nghiệp buộc phải thích ứng với những thay đổi trong hành vi người dùng để duy trì lợi thế cạnh tranh. Ông cũng dự báo 5 xu hướng công nghệ sẽ định hình lại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam trong năm nay, trong đó AI và video ngắn sẽ "lên ngôi".

Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa

Năm 2026 đánh dấu cột mốc AI chuyển từ công nghệ thử nghiệm sang tiêu chuẩn vận hành bắt buộc. Đáng chú ý, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tỷ lệ ứng dụng AI trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), với 93% đơn vị đã đưa công nghệ này vào hoạt động.

Ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia thị trường Việt Nam của Meta chia sẻ về xu hướng AI, video ngắn tác động đến hoạt động doanh nghiệp Ảnh: Anh Quân

Không dừng lại ở việc hỗ trợ sáng tạo nội dung, các công cụ tự động hóa đang giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất thực tế. Dữ liệu của Meta cho thấy việc ứng dụng AI để thiết lập chiến dịch và nhắm mục tiêu chuẩn xác đã giúp nhiều nhà quảng cáo tại Việt Nam tăng tới 22% tỷ lệ hoàn vốn (ROAS).

Kinh doanh hội thoại kết hợp trợ lý ảo

Thói quen "chat để mua hàng" của người Việt đang thúc đẩy xu hướng kinh doanh hội thoại (Business Messaging) phát triển mạnh mẽ. Thống kê chỉ ra rằng 89% người dùng trực tuyến nhắn tin với doanh nghiệp ít nhất một lần mỗi tuần.

Trong năm nay, xu hướng này sẽ có sự tham gia sâu của các chatbot AI. Hơn 85% người dùng đánh giá AI hữu ích trong việc tư vấn mua sắm. Cùng với đó, việc tích hợp cổng thanh toán ví điện tử và ngân hàng trực tiếp vào khung chat đang giúp hoàn thiện quy trình thương mại khép kín: Từ tư vấn, chốt đơn đến thanh toán chỉ trong một cuộc hội thoại.

"Nền kinh tế" nhà sáng tạo chuyển mình

Nhà sáng tạo nội dung (Creator) đang chuyển dịch từ vai trò người truyền cảm hứng sang kênh bán hàng trực tiếp thông qua mô hình tiếp thị liên kết (Affiliate). Sự hợp tác giữa các mạng xã hội và sàn thương mại điện tử cho phép gắn liên kết sản phẩm ngay trong bài đăng hoặc video. Điều này rút ngắn đáng kể khoảng cách từ việc xem nội dung đến hành động mua hàng, biến mỗi nhà sáng tạo thành một điểm bán lẻ (POS) di động đầy tiềm năng.

Sự thống trị của video ngắn, AI và livestream

Hoạt động livestream, video ngắn để bán hàng nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Trong bối cảnh bão hòa thông tin, video ngắn tiếp tục là định dạng nội dung "vua". Đặc biệt trong các dịp cao điểm như tết, 70% người mua hàng ưu tiên xem video để tìm hiểu sản phẩm và 71% chịu tác động từ livestream khi ra quyết định mua sắm.

Xu hướng năm 2026 sẽ là sự kết hợp chặt chẽ giữa nội dung giải trí và tính năng thương mại. Các phiên livestream không chỉ để bán hàng mà còn là nơi tương tác văn hóa, được hỗ trợ bởi thuật toán phân phối của AI để tiếp cận đúng tệp khách hàng tiềm năng.

Mở rộng thương mại xuyên biên giới

Doanh nghiệp Việt đang tận dụng những nền tảng nhắn tin toàn cầu để vươn ra thị trường quốc tế. Nhiều công cụ tự động hóa đang giúp doanh nghiệp trong nước dễ dàng kết nối với khách hàng nước ngoài, giảm hạn chế của rào cản ngôn ngữ và tối ưu chi phí vận hành. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng khi áp dụng chiến lược tối ưu hóa hội thoại cho thị trường ngoại.

Ông Khôi Lê nhận định bức tranh kinh doanh năm 2026 đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt nắm bắt công nghệ. Sự kết hợp giữa AI, dữ liệu và các nền tảng xã hội đang tạo ra một hệ sinh thái thương mại liền mạch, nơi cơ hội tăng trưởng dành cho những đơn vị biết tận dụng sức mạnh của các công cụ số.