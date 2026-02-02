Tàu chiến Trung Quốc cảnh báo máy bay nước ngoài gần Đài Loan bằng tên lửa?

Đoạn phim nói trên, nằm trong loạt phim của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) về sức mạnh hải quân nước này, liên quan tàu Diên An, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường thuộc Type 055, theo tờ South China Morning Post tối 1.2.

Tàu khu trục Diên An của Trung Quốc phóng tên lửa gây nhiễu điện tử ở vùng biển gần đảo Đài Loan để cảnh báo máy bay nước ngoài, theo CCTV Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Đây là lần đầu tiên tàu Diên An được chiếu cảnh sử dụng biện pháp đối phó điện tử ở vùng biển gần đảo Đài Loan để cảnh báo máy bay nước ngoài, theo CCTV.

Bản tin không nêu rõ địa điểm hoặc thời gian xảy ra cuộc chạm trán, hay máy bay đến từ quốc gia nào, theo South China Morning Post.

Trong đoạn phim được phát sóng hôm 29.1 này, một thành viên thủy thủ đoàn sử dụng ống nhòm dường như phát hiện ra một mối đe dọa tiềm tàng và ra lệnh cho phía mạn phải của tàu "chuẩn bị".

Tàu khu trục Diên An dường như phát hiện nhiều nhóm máy bay liên tục thay đổi hướng. Sau đó, tàu chuyển radar sang công suất cao để mở rộng phạm vi tìm kiếm và chuẩn bị tên lửa gây nhiễu, theo đoạn phim. Hình ảnh từ CCTV cho thấy tàu phóng tên lửa.

Tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc có độ choán nước hơn 12.000 tấn, lớn hơn so với tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ, độ choán nước chỉ khoảng 9.000 tấn.



Tàu khu trục Type 055 được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng với 112 ống phóng. Bên cạnh đó, tàu có 2 giàn phóng ngư lôi mỗi giàn 3 ống, để phóng ngư lôi Yu-7, kèm theo một giàn phóng tên lửa phòng không tầm gần HHQ-10 với 24 ống phóng. Phần đuôi tàu có bãi đáp trực thăng và nhà chứa đủ chỗ cho 2 trực thăng cỡ trung Z-9 hoặc Z-18.