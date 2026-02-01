Học giả Nhật nêu lý do Đài Loan rất quan trọng đối với Nhật Bản

Phát biểu tại một hội nghị an ninh mạng ở Washington D.C (Mỹ) hôm 30.1 (giờ Mỹ), ông Kiridori Ryo, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu quốc phòng (Nhật), cho rằng Nhật Bản coi Đài Loan quan trọng về mặt chiến lược do vị trí địa lý gần gũi, vai trò trong các tuyến đường biển quan trọng và tầm quan trọng về kinh tế của Đài Loan, theo CNA.

Ông Kiridori Ryo tại hội nghị an ninh mạng ở Washington D.C (Mỹ) ngày 30.1 Ảnh: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Boston

Ông Kiridori nói rằng bất kỳ tình huống bất ổn nào liên quan Đài Loan sẽ làm gia tăng cảm giác bất an của Nhật Bản. Ông lưu ý rằng Đài Loan chỉ cách đảo Yonaguni, điểm cực tây của Nhật Bản, khoảng 111 km.

Tại hội nghị, ông Kiridori cũng trình chiếu hình ảnh về giao thông hàng hải làm nổi bật dòng chảy vận chuyển dày đặc xung quanh đảo Đài Loan, trong đó có eo biển Đài Loan và eo biển Ba Sĩ (nằm giữa Đài Loan và Philippines). Ông mô tả đây là những điểm nghẽn trọng yếu đối với nền kinh tế Nhật Bản.

Ông Kiridori còn lưu ý rằng Nhật Bản ngày càng phụ thuộc vào chất bán dẫn nhập khẩu từ Đài Loan, vốn chiếm khoảng 2/3 sản lượng chất bán dẫn toàn cầu.

Ông Kiridori có nhận định như trên sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 26.1 nói rằng liên minh chiến lược của Nhật Bản với Mỹ sẽ sụp đổ nếu Tokyo quay lưng lại với một cuộc xung đột tiềm tàng ở Đài Loan, theo Reuters.

Đến ngày 27.1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Nhật Bản "nghiêm túc suy ngẫm và sửa chữa sai lầm, đồng thời chấm dứt hành động thao túng và liều lĩnh liên quan vấn đề Đài Loan", theo Reuters.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Thủ tướng Takaichi nói trong tháng 11.2025 rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan nếu xảy ra có thể dẫn đến phản ứng quân sự từ Nhật Bản. Bắc Kinh đã đáp trả bằng việc hạn chế xuất khẩu, hủy chuyến bay, và liên tục yêu cầu bà rút lại phát ngôn đó.

Cũng theo ông Kiridori, những gì Thủ tướng Takaichi nói là nếu có sự phong tỏa hải quân và sử dụng vũ lực, Nhật Bản có thể coi tình hình đó là mối đe dọa đến sự tồn tại của mình. "Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp Nhật Bản và về cơ bản là sự khẳng định lại các nguyên tắc pháp lý hiện hành", ông Kiridori nói.

Ông Kiridori bác bỏ quan điểm cho rằng Nhật Bản đã hướng tới sự rõ ràng về chiến lược đối với Đài Loan, dù một số người diễn giải nhận xét của bà Takaichi về các kịch bản mô phỏng liên quan Đài Loan là lập trường công khai rõ ràng nhất của Nhật Bản cho đến nay, theo CNA.

"Tôi cho rằng vẫn còn những điểm mơ hồ và không chắc chắn trong quá trình ra quyết định", ông Kiridori cho hay, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ phản ứng nào cũng sẽ được quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể sau khi đánh giá toàn diện.

Ông Kiridori nhấn mạnh điều chắc chắn là Nhật Bản tìm cách tránh đối đầu. "Chúng tôi không muốn có cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, và chúng tôi không muốn eo biển Đài Loan bất ổn", ông phát biểu tại hội nghị.