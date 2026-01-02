Thêm những phát biểu mới về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 1.1 nói rằng: "Các hoạt động quân sự và tuyên bố của Trung Quốc đối với Đài Loan và các quốc gia khác trong khu vực đang làm gia tăng căng thẳng một cách không cần thiết". Ông kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, chấm dứt áp lực quân sự đối với Đài Loan và tham gia đối thoại có ý nghĩa.

Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật nhắm về hướng vùng biển phía nam Đài Loan ngày 30.12.2025 ẢNH: REUTERS

Theo South China Morning Post dẫn lời ông Pigott, Mỹ ủng hộ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời phản đối mọi thay đổi đơn phương đối với hiện trạng, bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp cưỡng ép.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận bắn đạn thật "Sứ mệnh công lý 2025" kéo dài 2 ngày với quy mô lớn hơn các cuộc diễn tập trước đó.

Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa phê duyệt gói bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Đài Loan, trị giá 11,1 tỉ USD, chủ yếu gồm các loại vũ khí bất đối xứng được đánh giá là hiệu quả và tiết kiệm hơn trong việc đối phó với đối thủ vượt trội về sức mạnh, theo Reuters.

Các nhà quan sát nhận định Trung Quốc có thể đã tính toán kỹ lưỡng việc phô trương sức mạnh nhằm bày tỏ sự không hài lòng, nhưng tránh leo thang quá mức có thể gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ Mỹ - Trung, trong bối cảnh 2 bên có khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 tới.

Trung Quốc tuyên bố đã hoàn tất thành công 2 ngày tập trận quân sự ở vùng biển ngoài khơi Đài Loan, đồng thời cho biết cuộc tập trận đã kiểm nghiệm đầy đủ khả năng tác chiến phối hợp của quân đội, theo AP.

Theo giới chức Đài Loan, trong thời gian diễn ra tập trận, hòn đảo này phát hiện 31 tàu chiến và 16 tàu tuần tra bờ biển của Trung Quốc hoạt động xung quanh, cùng với tổng cộng 207 chuyến bay của không quân Trung Quốc - cao hơn đáng kể so với các cuộc tập trận trước đó.

Phát biểu trong diễn văn mừng năm mới ngày 1.1, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc cho thấy sự cần thiết phải đẩy mạnh mua sắm vũ khí phòng thủ, đồng thời kêu gọi phe đối lập ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quân sự thêm 40 tỉ USD. "Chúng tôi sẵn sàng tiến hành trao đổi và hợp tác với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, thúc đẩy một môi trường hòa bình và cùng chung sống trên toàn eo biển", ông nói thêm.

Phản ứng trước bài phát biểu của ông Lại, phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Chen Binhua cho rằng bài phát biểu là sai sự thật và lừa dối.

Trước đó, trong bài phát biểu tối 31.12.2025, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục nhắc lại lập trường cứng rắn về Đài Loan, khẳng định sự thống nhất của Trung Quốc là không thể ngăn cản.