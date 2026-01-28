Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Đài Loan phô diễn năng lực chiến đấu cơ F-16 tân tiến

Văn Khoa
Văn Khoa
28/01/2026 16:29 GMT+7

Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan hôm nay 28.1 đã phô diễn năng lực của máy bay chiến đấu F-16 tiên tiến nhất của mình trong một cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu.

Trong cuộc tập trận thường niên tại Gia Nghĩa (Đài Loan) ngày 28.1, tên lửa phòng không AIM-9M Sidewinder và AIM-120 AMRAAM do Mỹ sản xuất được chất lên máy bay chiến đấu F-16V để đưa máy bay trở lại hoạt động một cách nhanh chóng, theo Reuters.

"Điều này đảm bảo rằng trong thời gian ngắn nhất có thể, máy bay có thể hoàn thành việc tiếp tế đạn dược và nhiên liệu, rồi nhanh chóng ra trận tấn công", sĩ quan phụ trách nạp vũ khí Wu Bo-jhih nói với các phóng viên.

Đài Loan phô diễn khả năng của chiến đấu cơ F-16 mới - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu F-16 cất cánh trong cuộc tập trận tại Gia Nghĩa (Đài Loan) ngày 28.1

Ảnh: Reuters

Phi công Đài Loan Shih Shun-de cho hay điều quan trọng là để mọi người biết lực lượng phòng vệ trên không có thể phản ứng nhanh như thế nào. "Cuộc diễn tập xuất kích cho phép công chúng thấy được kết quả của quá trình huấn luyện thực tế, hướng đến chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không", ông Shih nói.

Phát biểu trong một buổi lễ thăng chức cho các sĩ quan cấp cao hôm nay, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức nhấn mạnh việc huấn luyện quân sự phải thực tế hơn, linh hoạt hơn và gần gũi hơn với chiến đấu thực tế.

"Cùng lúc, chúng ta phải phát triển một loạt các chiến lược đánh bại kẻ thù một cách linh hoạt, sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để xây dựng một lực lượng phòng thủ hiệu quả, đáng tin cậy và hiện đại hóa", ông Lại nói thêm.

Tàu chiến Mỹ, Philippines tập trận ở Biển Đông, Trung Quốc phản ứng

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan Tập trận F-16 Mỹ
