Lãnh đạo Đài Loan ra tuyên bố cứng rắn sau khi thị sát tập trận

Sau khi thị sát cuộc tập trận trên diễn ra ở thành phố Cao Hùng, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan sẽ nỗ lực cải thiện khả năng cứu hộ và phòng thủ bằng các công nghệ mới. Bà nhấn mạnh rằng việc củng cố Đài Loan đóng vai trò quan trọng cho việc duy trì hòa bình, theo AP.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vẫy tay chào sau khi thị sát một cuộc tập trận ở thành phố Cao Hùng ngày 10.6 AFP

Bà Thái cũng cam kết rằng chính quyền Đài Loan sẽ thúc đẩy các chính sách bảo vệ an ninh hàng hải và ranh giới. "Đài Loan càng an toàn thì thế giới càng an toàn", bà Thái nhấn mạnh.

Trong cuộc tập trận trên, lực lượng tuần duyên, lực lượng phòng vệ và cảnh sát Đài Loan đã mô phỏng một tình huống bắt giữ con tin trên một con tàu.

Theo đó, các tàu tuần tra nhỏ vây quanh con tàu có con tin bị bắt giữ, trong khi một chiếc trực thăng bay lượn phía trên, theo AFP. Các sĩ quan đã tìm cách "bí mật" lên tàu và nổ súng, không phải đạn thật, vào những kẻ bắt giữ con tin mặc áo vàng.

Lính đặc nhiệm Đài Loan tiến vào một container trong cuộc tập trận ở thành phố Cao Hùng ngày 10.6 AFP

Cuộc tập trận mới diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đại lục gia tăng hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Trong tháng 4, Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận phong tỏa Đài Loan để đáp trả việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gặp bà Thái ở bang California.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã tăng cường thu hút các đồng minh ngoại giao của Đài Loan kể từ khi bà Thái lên nắm quyền vào năm 2016. Vào tháng 3.2023, Honduras đã thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc, trở thành quốc gia mới nhất trong chuỗi các quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Tổng thống Honduras Xiomara Castro đã đến Thượng Hải vào ngày 9.6 trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Honduras thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Bà Castro cho hay Honduras sẽ tăng cường hợp tác với Thượng Hải và tích cực tham gia Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, sẽ được tổ chức vào tháng 11, theo Tân Hoa xã hôm nay.