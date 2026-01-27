Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản có phát ngôn mới về Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
27/01/2026 15:11 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói rằng liên minh chiến lược của Nhật Bản với Mỹ sẽ sụp đổ nếu Tokyo quay lưng lại với một cuộc xung đột tiềm tàng ở Đài Loan, theo Reuters hôm nay 27.1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã bày tỏ quan điểm mới nhất của mình trong một chương trình truyền hình được phát sóng toàn quốc vào tối 26.1, sau khi một lãnh đạo đảng đối lập chỉ trích bà vì đã làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc bằng những phát ngôn trước đó.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại một sự kiện ở Tokyo vào ngày 26.1

Ảnh: AFP

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi bà Takaichi nói trong tháng 11.2025 rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn đến phản ứng quân sự từ Nhật Bản. Bắc Kinh đã đáp trả bằng việc hạn chế xuất khẩu, hủy chuyến bay, và liên tục yêu cầu bà rút lại phát ngôn đó.

"Tôi muốn làm rõ rằng đây không phải là việc Nhật Bản sẽ tiến hành hành động quân sự nếu Trung Quốc và Mỹ xảy ra xung đột (về Đài Loan). Nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra ở đó, chúng ta sẽ phải đến giải cứu công dân Nhật Bản và Mỹ ở Đài Loan. Trong tình huống đó, có thể sẽ có những trường hợp chúng ta phải hành động phối hợp", bà Takaichi phát biểu trong chương trình truyền hình tối 26.1.

"Và nếu lực lượng Mỹ, hành động phối hợp với chúng ta, bị tấn công và Nhật Bản không làm gì mà chỉ bỏ chạy, thì liên minh Nhật Bản - Mỹ sẽ sụp đổ. Vì vậy, chúng ta sẽ phản ứng trong giới hạn của pháp luật — trong khuôn khổ pháp luật hiện hành — đồng thời đưa ra phán quyết toàn diện dựa trên những gì đang xảy ra trên thực tế", bà Takaichi nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với phát ngôn mới của bà Takaichi.

Gấu trúc trở về Trung Quốc, người Nhật bịn rịn chia tay

Thủ tướng Takaichi đã không rút lại những phát ngôn hồi tháng 11, nói rằng lập trường của bà phù hợp với chính sách lâu dài của Nhật Bản, và cách Trung Quốc mô tả phát ngôn của bà không phù hợp với sự thật.

Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản cấm hành động quân sự trực tiếp nhưng cho phép nước này thực hiện quyền tự vệ tập thể, hay bảo vệ Mỹ hoặc một quốc gia thân thiện khác bị tấn công, trong trường hợp Nhật Bản đối mặt với "mối đe dọa đến sự tồn tại của mình", theo Reuters.

Tin liên quan

Trung Quốc có động thái mới giữa căng thẳng với Nhật Bản

Trung Quốc có động thái mới giữa căng thẳng với Nhật Bản

Trung Quốc hôm 26.1 cảnh báo các công dân không nên đến Nhật Bản trong dịp Tết Nguyên đán, khi sự bất bình của Bắc Kinh về phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan Đài Loan vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Thủ tướng Nhật Bản cùng Tổng thống Hàn Quốc chơi trống

Trung Quốc có động thái mới sau phát ngôn của thủ tướng Nhật Bản về Đài Loan

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae trung quốc Đài Loan Mỹ tấn công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận