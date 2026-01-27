Thủ tướng Nhật Bản có phát ngôn mới về Đài Loan

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã bày tỏ quan điểm mới nhất của mình trong một chương trình truyền hình được phát sóng toàn quốc vào tối 26.1, sau khi một lãnh đạo đảng đối lập chỉ trích bà vì đã làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc bằng những phát ngôn trước đó.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại một sự kiện ở Tokyo vào ngày 26.1 Ảnh: AFP

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi bà Takaichi nói trong tháng 11.2025 rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn đến phản ứng quân sự từ Nhật Bản. Bắc Kinh đã đáp trả bằng việc hạn chế xuất khẩu, hủy chuyến bay, và liên tục yêu cầu bà rút lại phát ngôn đó.

"Tôi muốn làm rõ rằng đây không phải là việc Nhật Bản sẽ tiến hành hành động quân sự nếu Trung Quốc và Mỹ xảy ra xung đột (về Đài Loan). Nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra ở đó, chúng ta sẽ phải đến giải cứu công dân Nhật Bản và Mỹ ở Đài Loan. Trong tình huống đó, có thể sẽ có những trường hợp chúng ta phải hành động phối hợp", bà Takaichi phát biểu trong chương trình truyền hình tối 26.1.

"Và nếu lực lượng Mỹ, hành động phối hợp với chúng ta, bị tấn công và Nhật Bản không làm gì mà chỉ bỏ chạy, thì liên minh Nhật Bản - Mỹ sẽ sụp đổ. Vì vậy, chúng ta sẽ phản ứng trong giới hạn của pháp luật — trong khuôn khổ pháp luật hiện hành — đồng thời đưa ra phán quyết toàn diện dựa trên những gì đang xảy ra trên thực tế", bà Takaichi nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với phát ngôn mới của bà Takaichi.

Gấu trúc trở về Trung Quốc, người Nhật bịn rịn chia tay

Thủ tướng Takaichi đã không rút lại những phát ngôn hồi tháng 11, nói rằng lập trường của bà phù hợp với chính sách lâu dài của Nhật Bản, và cách Trung Quốc mô tả phát ngôn của bà không phù hợp với sự thật.

Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản cấm hành động quân sự trực tiếp nhưng cho phép nước này thực hiện quyền tự vệ tập thể, hay bảo vệ Mỹ hoặc một quốc gia thân thiện khác bị tấn công, trong trường hợp Nhật Bản đối mặt với "mối đe dọa đến sự tồn tại của mình", theo Reuters.