Thế giới

Trung Quốc sắp hoàn thành kênh đào hơn 10 tỉ USD kết nối với vịnh Bắc bộ

Văn Khoa
27/01/2026 09:56 GMT+7

Trung Quốc dự kiến vào cuối năm nay sẽ hoàn thành việc xây dựng kênh đào Bình Lục nhằm thúc đẩy liên kết thương mại với điểm đến xuất khẩu hàng đầu của nước này là Đông Nam Á.

Dự án xây kênh đào Bình Lục 72,7 tỉ nhân dân tệ (10,4 tỉ USD) sẽ cung cấp cho các tỉnh phía tây nam không giáp biển của Trung Quốc đường tiếp cận trực tiếp với các tuyến vận tải biển toàn cầu, giúp vận chuyển hàng hóa giữa nội địa Trung Quốc và các nước láng giềng nhanh hơn và rẻ hơn, theo tờ South China Morning Post tối 25.1.

Trung Quốc sắp hoàn thành kênh đào hơn 10 tỉ USD kết nối với Đông Nam Á - Ảnh 1.

Kênh đào Bình Lục qua Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Đông Nam Á

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Tuyến đường thủy dài 134 km nối thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị Choang Quảng Tây, với vịnh Bắc Bộ thông qua sông Tần là kênh đào lớn đầu tiên mà Trung Quốc xây dựng sau nhiều thế kỷ.

Dự án đã bước vào giai đoạn cuối và dự kiến sẽ được mở cửa cho giao thông đường thủy vào cuối năm 2026, theo Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc đưa tin hôm 21.1.

Khoảng 89,7% tổng vốn đầu tư theo kế hoạch đã được hoàn thành, theo Nhật báo Quảng Tây hôm 25.1 trích dẫn thông tin từ một hội nghị của chính quyền.

Dự án kênh Bình Lục có luồng đường thủy đủ rộng để chứa các tàu 5.000 tấn, 3 trung tâm âu tàu hai hàng và 27 cây cầu mới được xây dựng hoặc cải tạo, trong đó 13 cây cầu đã được đưa vào hoạt động, theo Guangxi Daily.

Với tiến độ thi công thuận lợi, công tác chuẩn bị mở cửa kênh đào Bình Lục dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 5, theo Nhật báo Quảng Tây dẫn lời một quản lý cấp cao của dự án.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Kênh đào Bình Lục thương mại Trung Quốc - ASEAN vịnh Bắc Bộ
