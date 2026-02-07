Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đàm phán Mỹ - Iran không có đột phá

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/02/2026 05:00 GMT+7

Hôm qua 6.2, phái đoàn Mỹ và Iran đã đàm phán tại thủ đô Muscat của Oman, nhằm đạt thỏa thuận giải quyết những căng thẳng giữa Washington và Tehran thời gian qua. AFP cho hay đây là cuộc gặp song phương đầu tiên sau khi Mỹ ném bom những cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm ngoái, khiến tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân gián đoạn.

Đàm phán diễn ra theo hình thức gián tiếp, khi giới chức Oman đóng vai trò trung gian truyền tải lập trường từ phái đoàn hai nước.

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Oman cho biết đàm phán Mỹ - Iran đã tập trung vào việc chuẩn bị điều kiện thích hợp để nối lại các cuộc đàm phán mang tính kỹ thuật và ngoại giao. Trước vòng đàm phán ngày 6.2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trưởng đoàn Iran, đã có buổi làm việc với các quan chức Oman. Ông Araghchi cho biết Iran sẽ thực hiện những chính sách ngoại giao nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia. Ngoài ra, ông khẳng định Iran đang duy trì trạng thái cảnh giác cao nhất để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trước bất kỳ yêu sách vô lý hay bước đi mạo hiểm nào từ Mỹ.

Đàm phán Mỹ - Iran không có đột phá - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) và Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff

Ảnh: AP

Về phía Mỹ, Nhà Trắng đã phát đi thông điệp cứng rắn trước khi phái đoàn do ông Steve Witkoff (Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump) dẫn đầu đến Oman. Trong buổi phỏng vấn với Đài NBC News được công bố ngày 5.2, ông Trump cảnh báo giới lãnh đạo Tehran "nên lo lắng" về khả năng Mỹ có hành động quân sự nhằm vào Iran tương tự năm ngoái, nếu quốc gia Trung Đông khởi động chương trình hạt nhân. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 5.2 nói rằng Tổng thống Trump luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song vẫn còn các lựa chọn khác, dựa vào diễn biến đàm phán. Trong diễn biến liên quan, Nga vào ngày 6.2 nêu kỳ vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Oman sẽ thu được kết quả và dẫn đến giảm leo thang, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.

Quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp song phương cũng gặp không ít thách thức. Theo đó, địa điểm đàm phán đột ngột bị đổi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Oman theo đề xuất từ Iran. Hai bên cũng đưa ra quan điểm khác nhau về chương trình nghị sự. Phía Mỹ muốn thảo luận về kho vũ khí tên lửa của Iran và các vấn đề khác, trong khi Iran chỉ muốn tập trung vào chương trình hạt nhân. Điều này làm gia tăng nghi ngờ về triển vọng đạt được một thỏa thuận.

Trước thềm đàm phán, truyền thông Iran ngày 5.2 đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất mang tên Khorramshahr-4. Ông Yadollah Javani, Phó tư lệnh phụ trách các vấn đề chính trị của IRGC, nhấn mạnh việc Iran triển khai Khorramshahr-4 nhằm gửi tín hiệu tới Mỹ rằng nước này không có ý định từ bỏ khả năng phòng thủ, nhưng cũng "không tìm kiếm chiến tranh". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.2 ra khuyến cáo công dân nước này rời Iran ngay lập tức, nhấn mạnh cần lập kế hoạch rời đi mà không cần sự giúp đỡ từ chính phủ Mỹ.


Tin liên quan

Cuộc đàm phán Iran - Mỹ suýt đổ vỡ, ông Trump cảnh báo lãnh đạo Tehran

Cuộc đàm phán Iran - Mỹ suýt đổ vỡ, ông Trump cảnh báo lãnh đạo Tehran

Iran và Mỹ xác nhận vẫn tham gia cuộc đàm phán hạt nhân sau khi kế hoạch suýt đổ vỡ và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lãnh đạo Tehran.

Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trước thềm đàm phán

Tướng Iran tuyên bố chuyển đổi học thuyết quân sự, Nga cảnh báo tình hình

Khám phá thêm chủ đề

Iran nga Thổ Nhĩ Kỳ Nhà Trắng Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận