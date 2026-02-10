Iran tung cảnh báo trước khi Thủ tướng Israel đến Mỹ

Ông Baqaei trong cuộc họp báo tại Tehran hôm 10.2 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 10.2 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cảnh báo về ảnh hưởng đối với ngoại giao, trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dự kiến tập trung thảo luận về đàm phán giữa Mỹ và Iran.

"Bên đàm phán với chúng tôi là Mỹ. Mỹ phải quyết định hành động độc lập khỏi những áp lực và ảnh hưởng phá hoại gây bất lợi cho khu vực", ông Baqaei cho biết trong cuộc họp báo hàng tuần.

Ông Baqaei cáo buộc Israel "nhiều lần phản đối bất kỳ tiến trình ngoại giao nào trong khu vực của chúng tôi dẫn đến hòa bình".

Dự kiến ông Netanyahu sẽ đến Nhà Trắng để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào 11 giờ ngày 11.2 (giờ địa phương). Israel chưa bình luận về phát biểu trên của ông Baqaei.

Trước chuyến đi, ông Netanyahu nói với các phóng viên rằng ông sẽ "trình bày về cách tiếp cận của Israel xoay quanh các nguyên tắc trong cuộc đàm phán", theo tờ The Times of Israel.

Iran và Mỹ nối lại đối thoại tại Muscat (Oman) hôm 6.2, nhiều tháng sau khi đàm phán sụp đổ do Israel tiến hành chiến dịch đánh bom chưa từng có nhằm vào Iran hồi tháng 6.2025, dẫn đến cuộc chiến 12 ngày.

Mỹ sau đó tham gia chiến dịch, tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân then chốt của Iran. Iran đáp trả bằng cách tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như nhằm vào căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông nằm tại Qatar.

"Kinh nghiệm hồi tháng 6.2025 là một kinh nghiệm rất tồi tệ. Do đó, xét đến những kinh nghiệm này, chúng tôi quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran thông qua ngoại giao", ông Baqaei nói thêm.

Ông Baqaei cho biết cuộc thảo luận hôm 6.2 đề cập đến các chủ đề chung và nói thêm rằng "đó không phải là một cuộc họp dài" mà là "để đánh giá mức độ nghiêm túc của phía bên kia".

Phát ngôn viên này khẳng định rằng Iran sẽ vẫn tập trung nghiêm ngặt vào vấn đề hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Tehran đã nhiều lần tuyên bố bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào vượt ra ngoài vấn đề đó.

Hôm 7.2, văn phòng của ông Netanyahu cho biết trong một thông cáo rằng Thủ tướng Israel "tin rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải bao gồm việc hạn chế tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ cho trục Iran" - ám chỉ các nhóm vũ trang đồng minh của Iran trong khu vực.

Sau cuộc đàm phán hôm 6.2, Mỹ đã công bố các lệnh cấm vận mới nhằm hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Iran, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào 14 tàu.

Ông Baqaei bác bỏ ý kiến cho rằng những áp lực và lời đe dọa này sẽ có bất kỳ tác động nào đối với Iran, nói rằng nước này "chắc chắn sẽ đáp trả bằng một phản ứng mạnh mẽ nếu bị tấn công quân sự".