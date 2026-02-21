Anh từ chối cho Mỹ dùng căn cứ không kích Iran

Theo The Times of London ngày 20.2, ông Starmer từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ RAF Fairford tại Anh và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran. Hai căn cứ này lâu nay đóng vai trò trọng yếu trong các hoạt động quân sự của Mỹ, trong đó Diego Garcia là điểm triển khai quan trọng của phi đội máy bay ném bom chiến lược.

Lực lượng không quân Mỹ tiến về phía máy bay ném bom B-52 Stratofortress tại căn cứ RAF Fairford ngày 19.9.2025 ẢNH: AFP

Tờ Times cho hay Anh quan ngại rằng việc cho phép sử dụng căn cứ có thể khiến London bị xem là đồng phạm nếu chiến dịch quân sự bị coi là vi phạm luật quốc tế, vốn không chỉ áp dụng với bên trực tiếp tấn công mà cả các quốc gia hỗ trợ khi "biết rõ hoàn cảnh" của hành vi đó.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận về các vấn đề tác chiến. Một phát ngôn viên chính phủ Anh nhấn mạnh hiện có tiến trình chính trị và đối thoại giữa Mỹ và Iran mà London ủng hộ, đồng thời khẳng định Tehran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân và ưu tiên của Anh là duy trì ổn định khu vực.

Lực lượng Mỹ sẵn sàng đội hình tấn công, Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran

Theo quy định lâu nay, mọi đề nghị sử dụng căn cứ quân sự tại Anh cho mục đích tác chiến đều được xem xét theo từng trường hợp, dựa trên cơ sở pháp lý và các cân nhắc chính sách.

Diễn biến trên xảy ra sau cuộc điện đàm giữa ông Starmer và ông Trump, trong đó hai bên thảo luận về tình hình Trung Đông và châu Âu. Tuy nhiên, một ngày sau đó, chủ nhân Nhà Trắng đã đăng trên Truth Social chỉ trích Anh về thỏa thuận chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương cho Mauritius, đổi lấy hợp đồng thuê 99 năm đối với căn cứ Diego Garcia.

Chính phủ Mỹ trước đó từng bày tỏ ủng hộ thỏa thuận cho thuê với Mauritius, song ông Trump sau đó cho rằng Thủ tướng Anh đang "mắc sai lầm lớn". "Mỹ có thể cần phải sử dụng Diego Garcia và sân bay ở Fairford để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng từ một chế độ cực kỳ bất ổn và nguy hiểm", theo ông Trump.

CNN dẫn lời giới phân tích dự đoán rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào Iran có thể sẽ là một chiến dịch kéo dài hơn nhiều, có thể kéo dài nhiều tuần hoặc hơn nữa. Do vậy, Mỹ sử dụng các căn cứ xa như Diego Garcia hoặc Fairford sẽ giúp tăng khả năng tái trang bị và duy trì nhịp độ không kích, đồng thời giảm rủi ro cho lực lượng Mỹ so với việc triển khai từ các căn cứ gần Iran hơn - vốn có thể nằm trong tầm bắn tên lửa đáp trả.