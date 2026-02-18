Tổng thống Trump tiến gần đến cuộc chiến lớn với Iran?

Ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào đường hầm bị phủ đất tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan của Iran hôm 10.2 ẢNH: REUTERS

Trang Axios ngày 18.2 dẫn các nguồn thạo tin cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến gần đến một cuộc chiến lớn ở Trung Đông "hơn hầu hết người Mỹ nhận ra" và "nó có thể bắt đầu rất sớm".

Theo đó, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có thể là một chiến dịch lớn, kéo dài hàng tuần và trông giống một cuộc chiến toàn diện hơn là chiến dịch tại Venezuela hồi tháng trước.

Các nguồn tin cho biết rằng đây có thể là một chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel, có phạm vi rộng lớn hơn nhiều và mang tính sống còn hơn đối với chính quyền Iran.

Một cuộc chiến như vậy sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ khu vực và những hệ lụy lớn đối với ba năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Trong bối cảnh Quốc hội và công chúng Mỹ đang tập trung vào những vấn đề khác, hầu như không có cuộc tranh luận công khai nào về điều có thể là cuộc can thiệp quân sự quan trọng nhất của Mỹ vào Trung Đông trong ít nhất một thập niên qua.

Ông Trump suýt tấn công Iran vào đầu tháng 1 sau khi chỉ trích cách chính quyền nước này đối phó làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, theo Axios, khi cơ hội trôi qua, Mỹ đã chuyển sang cách tiếp cận hai hướng là đàm phán hạt nhân kết hợp với việc tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn.

Bằng cách trì hoãn và mang đến nhiều lực lượng, ông Trump đã làm dấy lên nhận định về một chiến dịch sẽ diễn ra nếu không đạt được thỏa thuận. Hiện tại dường như khó đạt được một thỏa thuận.

Các cố vấn Jared Kushner và Steve Witkoff của ông Trump đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong khoảng 3 giờ tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 17.2. Dù hai bên cho biết đối thoại "có tiến triển", vẫn còn khoảng cách lớn và các quan chức Mỹ không lạc quan về khả năng thu hẹp khoảng cách đó.

Theo hai quan chức Israel, chính phủ Israel đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến sự trong những ngày tới. Một số nguồn tin nói rằng Mỹ có thể cần thêm thời gian.

Mỹ, Israel và Iran chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Trong diễn biến liên quan, hãng AFP ngày 18.2 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo rằng Mỹ sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân "bằng cách này hay cách khác".

Tổng thống Trump "tin chắc rằng chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Wright nói với các phóng viên ở Paris (Pháp) bên lề các cuộc họp của Cơ quan Năng lượng quốc tế.

"Họ đã nói rất rõ ràng về những gì họ sẽ làm với vũ khí hạt nhân. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ chấm dứt và ngăn chặn bước tiến của Iran hướng tới vũ khí hạt nhân", ông Wright nói thêm.