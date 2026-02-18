Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Trump tiến gần đến cuộc chiến lớn với Iran?

Khánh An
Khánh An
18/02/2026 21:35 GMT+7

Các nguồn tin hé lộ rằng đây có thể là một chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel, có phạm vi rộng lớn và mang tính sống còn đối với chính quyền Iran.

Tổng thống Trump cảnh báo ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào đường hầm bị phủ đất tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan của Iran hôm 10.2

ẢNH: REUTERS

Trang Axios ngày 18.2 dẫn các nguồn thạo tin cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến gần đến một cuộc chiến lớn ở Trung Đông "hơn hầu hết người Mỹ nhận ra" và "nó có thể bắt đầu rất sớm".

Theo đó, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có thể là một chiến dịch lớn, kéo dài hàng tuần và trông giống một cuộc chiến toàn diện hơn là chiến dịch tại Venezuela hồi tháng trước.

Các nguồn tin cho biết rằng đây có thể là một chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel, có phạm vi rộng lớn hơn nhiều và mang tính sống còn hơn đối với chính quyền Iran.

Một cuộc chiến như vậy sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ khu vực và những hệ lụy lớn đối với ba năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Trong bối cảnh Quốc hội và công chúng Mỹ đang tập trung vào những vấn đề khác, hầu như không có cuộc tranh luận công khai nào về điều có thể là cuộc can thiệp quân sự quan trọng nhất của Mỹ vào Trung Đông trong ít nhất một thập niên qua.

Ông Trump suýt tấn công Iran vào đầu tháng 1 sau khi chỉ trích cách chính quyền nước này đối phó làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, theo Axios, khi cơ hội trôi qua, Mỹ đã chuyển sang cách tiếp cận hai hướng là đàm phán hạt nhân kết hợp với việc tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn.

Bằng cách trì hoãn và mang đến nhiều lực lượng, ông Trump đã làm dấy lên nhận định về một chiến dịch sẽ diễn ra nếu không đạt được thỏa thuận. Hiện tại dường như khó đạt được một thỏa thuận.

Các cố vấn Jared Kushner và Steve Witkoff của ông Trump đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong khoảng 3 giờ tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 17.2. Dù hai bên cho biết đối thoại "có tiến triển", vẫn còn khoảng cách lớn và các quan chức Mỹ không lạc quan về khả năng thu hẹp khoảng cách đó.

Theo hai quan chức Israel, chính phủ Israel đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến sự trong những ngày tới. Một số nguồn tin nói rằng Mỹ có thể cần thêm thời gian.

Mỹ, Israel và Iran chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Trong diễn biến liên quan, hãng AFP ngày 18.2 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo rằng Mỹ sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân "bằng cách này hay cách khác".

Tổng thống Trump "tin chắc rằng chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Wright nói với các phóng viên ở Paris (Pháp) bên lề các cuộc họp của Cơ quan Năng lượng quốc tế.

"Họ đã nói rất rõ ràng về những gì họ sẽ làm với vũ khí hạt nhân. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ chấm dứt và ngăn chặn bước tiến của Iran hướng tới vũ khí hạt nhân", ông Wright nói thêm.

Tin liên quan

Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển, Nhà Trắng vẫn để ngỏ mọi lựa chọn

Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển, Nhà Trắng vẫn để ngỏ mọi lựa chọn

Iran và Mỹ đã đạt được sự hiểu biết chung về một số 'nguyên tắc chỉ đạo' trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài giữa hai bên.

Iran để ngỏ khả năng 'thỏa hiệp về uranium' nếu Mỹ dỡ trừng phạt

Mỹ tập trung quân lực, Iran tập trận trước thềm đàm phán

Khám phá thêm chủ đề

Iran vũ khí hạt nhân Chris Wright Trung Đông chiến sự israel Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận