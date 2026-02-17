Iran để ngỏ khả năng 'thỏa hiệp về uranium' nếu Mỹ dỡ trừng phạt

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 16.2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay ông đã tới Geneva (Thụy Sĩ) "với những ý tưởng thực tế nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng", song nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận "sự khuất phục trước những lời đe dọa". Trước đó, ông cũng tuyên bố Iran sẵn sàng đối đầu quân sự nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại Doha, Qatar ngày 7.2.2026

ẢNH: AFP

Phía Iran nhiều lần khẳng định chương trình tên lửa là "lằn ranh đỏ" và không thể đưa ra thương lượng. Iran cũng bác bỏ yêu cầu loại bỏ hoàn toàn uranium đã làm giàu, cho rằng chương trình hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình và an ninh năng lượng, theo Đài RT.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào với Iran về chương trình hạt nhân cũng phải tước bỏ hoàn toàn khả năng làm giàu uranium của Tehran.

Phát biểu ngày 15.2 tại Hội nghị các Chủ tịch của các Tổ chức Do Thái lớn của Mỹ, ông Netanyahu cho biết ông "hoài nghi" về khả năng đạt được thỏa thuận, song nhấn mạnh nếu có, thỏa thuận đó phải bao gồm 3 yếu tố cốt lõi. "Trước hết, toàn bộ vật liệu đã làm giàu phải được đưa ra khỏi Iran. Không chỉ dừng làm giàu, mà phải tháo dỡ toàn bộ thiết bị và cơ sở hạ tầng cho phép họ thực hiện điều đó", ông nói.

Ông cũng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cần đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Những phát biểu này được đưa ra trước thềm vòng đàm phán gián tiếp thứ 2 giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra tại Geneva ngày 17.2, sau vòng tiếp xúc đầu tiên ở Oman hồi đầu tháng. Tiến trình ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh Israel và Mỹ từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran năm ngoái, với lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân - cáo buộc mà Iran bác bỏ.

Trên chuyên cơ Không lực Một ngày 17.2, Tổng thống Trump nói ông sẽ tham gia gián tiếp vào tiến trình thương lượng và khẳng định đây sẽ là các cuộc đàm phán "rất quan trọng". "Tôi nghĩ họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Trong những tuần gần đây, ông Trump điều thêm tàu chiến tới Trung Đông và cảnh báo sẽ tiến hành các đòn tấn công mới nếu Iran không đồng ý một thỏa thuận bao trùm cả chương trình hạt nhân lẫn tên lửa. Ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập khả năng thay đổi chế độ và thông báo triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin quân đội đã được yêu cầu chuẩn bị cho kịch bản chiến dịch kéo dài nếu đàm phán thất bại.