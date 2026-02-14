Quân đội Mỹ 'tiến hành kế hoạch phức tạp hơn chống Iran', Tehran tuyên bố cứng rắn

Việc tiết lộ thông tin trên từ hai vị quan chức Mỹ, với yêu cầu giấu tên do tính chất nhạy cảm của kế hoạch, làm tăng thêm áp lực cho các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran, theo Reuters.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán tại Oman hôm 6.2 trong nỗ lực khôi phục ngoại giao về chương trình hạt nhân của Tehran, sau khi Tổng thống Trump tập trung lực lượng quân sự trong khu vực làm dấy lên lo ngại về các hành động quân sự mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào các binh sĩ tại căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina vào ngày 13.2 Ảnh: AP

Giới chức Mỹ hôm 13.2 thông báo Lầu Năm Góc đang điều thêm một tàu sân bay đến Trung Đông, bổ sung thêm hàng ngàn binh sĩ cùng với chiến đấu cơ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường và các hỏa lực khác có khả năng tiến hành tấn công và phòng thủ.

Kế hoạch phức tạp hơn, gia tăng rủi ro?

Phát biểu trước binh sĩ Mỹ tại một căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina hôm 13.2, Tổng thống Trump nói rằng việc đạt được thỏa thuận với Iran "rất khó khăn", theo Reuters. "Đôi khi bạn phải có sự sợ hãi. Đó là điều duy nhất thực sự có thể khiến tình hình được quan tâm", ông Trump nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự kéo dài tiềm tàng của Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly trả lời: "Tổng thống Trump đang xem xét tất cả các lựa chọn liên quan đến Iran. Ngài ấy lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về bất kỳ vấn đề nào, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những gì tốt nhất cho đất nước và an ninh quốc gia của chúng tôi".

Mỹ đã điều 2 tàu sân bay đến khu vực Trung Đông vào năm ngoái, khi tiến hành các cuộc tấn công vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, chiến dịch mang tên Midnight Hammer (Búa giáng nửa đêm) vào ngày 22.6.2025 về cơ bản là một cuộc tấn công đơn lẻ của Mỹ, với các máy bay ném bom tàng hình bay từ Mỹ để tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Iran đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa rất hạn chế vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar.

Hai vị quan chức Mỹ tiết lộ rằng kế hoạch đang được tiến hành lần này phức tạp hơn. Trong đó có một vị quan chức cho rằng trong một chiến dịch kéo dài, quân đội Mỹ có thể tấn công các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran, chứ không chỉ riêng cơ sở hạ tầng hạt nhân. Vị quan chức này từ chối cung cấp chi tiết cụ thể.

Reuters dẫn lời giới chuyên gia cho rằng rủi ro đối với lực lượng Mỹ sẽ lớn hơn nhiều trong một chiến dịch nhằm chống lại Iran như thế, khi Iran là quốc gia sở hữu kho vũ khí tên lửa đáng gờm. Các cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng làm tăng nguy cơ xung đột khu vực.

Cũng theo vị quan chức trên, Mỹ dự đoán Iran sẽ trả đũa, dẫn đến các cuộc tấn công và trả đũa qua lại trong một khoảng thời gian.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không trả lời các câu hỏi về nguy cơ trả đũa hoặc xung đột khu vực, theo Reuters.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo rằng trong trường hợp lãnh thổ Iran bị tấn công, họ có thể trả đũa bằng cách nhắm vào bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ ở khu vực. Mỹ duy trì các căn cứ trên khắp Trung Đông, ở Jordan, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Việc tốt nhất có thể"

Khi điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông để tăng cường áp lực quân sự lên Iran, Tổng thống Trump hôm 13.2 tuyên bố rằng việc thay đổi chính phủ ở Iran sẽ là "điều tốt nhất có thể xảy ra". Đây lời kêu gọi công khai nhất của Tổng thống Trump cho đến nay về việc lật đổ giới lãnh đạo tôn giáo ở Iran, được đưa ra khi ông thúc ép Tehran đạt được thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, theo AFP.

Khi phát biểu điều đó trước các phóng viên tại căn cứ quân sự Fort Bragg ở Bắc Carolina, ông Trump từ chối nói rõ ông muốn ai lên nắm quyền ở Iran thay cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nhưng ông nói thêm rằng vẫn "có người".

Trước đây, ông Trump đã giảm bớt những lời kêu gọi mạnh mẽ về việc thay đổi chế độ ở Iran, cảnh báo rằng điều đó có thể gây ra hỗn loạn, theo AFP.

Phát biểu trước đó tại Nhà Trắng hôm 13.2, ông Trump nói rằng siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, sẽ "sớm rời đi" đến Trung Đông để gia tăng áp lực lên Iran."Trong trường hợp chúng tôi không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ cần đến nó", ông Trump nói.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Gerald R. Ford, gồm siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford (trước) và 3 tàu khu trực, cùng máy bay ném bom B-52 tại Đại Tây Dương vào ngày 13.11.2025 Ảnh: AFP

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran đối với phát ngôn trên của ông Trump.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với mạng truyền hình Al Jazeera của Qatar được phát hôm 13.2, ông Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Khamenei, nói rằng các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington có thể tiến xa và bảo vệ lợi ích chung nếu dựa trên chủ nghĩa hiện thực và tránh những yêu cầu quá đáng, theo Tân Hoa xã sáng nay 14.2.

Ông Shamkhani nhấn mạnh việc kiềm chế các hành động và động thái có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định và an ninh của Tây Á là con đường hợp lý và đúng đắn cho tất cả các bên liên quan.

Mặt khác, ông nhấn mạnh chương trình tên lửa của Iran nằm trong số những lằn ranh đỏ của nước này và không thể thương lượng, cảnh báo rằng Iran sẽ đáp trả "mạnh mẽ, dứt khoát và thích đáng" đối với bất kỳ hành động phiêu lưu tiềm tàng nào chống lại nước này.

Ông Shamkhani còn nói rằng Israel không thể tấn công Iran nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, khẳng định mức độ sẵn sàng về mặt quân sự của Iran rất cao, sẽ làm tăng chi phí của bất kỳ tính toán sai lầm nào từ bất kỳ bên nào chống lại nước này, theo Tân Hoa xã.