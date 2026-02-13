Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Siêu tàu sân bay Mỹ được lệnh sang Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Vi Trân
Vi Trân
13/02/2026 12:42 GMT+7

Mỹ đã ra lệnh cho tàu sân bay lớn nhất thế giới di chuyển sang Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc hành động quân sự đối với Iran.

AP ngày 12.2 dẫn nguồn tin tiết lộ quân đội Mỹ đã điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford từ biển Caribbean sang Trung Đông. Tờ The New York Times và CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin tương tự. Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng 3 tàu khu trục đi kèm đang có mặt tại khu vực.

Siêu tàu sân bay Mỹ được lệnh sang Trung Đông giữa căng thẳng với Iran- Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại biển Caribbean hồi tháng 1

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Sự xuất hiện của hai nhóm tác chiến tàu sân bay được cho là sẽ gửi tín hiệu sức mạnh đến Iran trong bối cảnh ông Trump gia tăng sức ép lên quốc gia này trong việc đạt thỏa thuận hạt nhân.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa bình luận nhưng trong tuần này, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông.

Hồi tháng 10.2025, vị tổng thống điều tàu Ford từ Địa Trung Hải sang Caribbean để gia tăng hiện diện quân sự trước cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1.

Ngày 12.2, ông Trump cảnh báo nếu không đạt thỏa thuận với Iran, đó sẽ là "cú sốc rất lớn" đối với Nhà Trắng. Tuần trước, Mỹ và Iran bắt đầu đối thoại gián tiếp tại Oman.

Về khả năng đạt được thỏa thuận, ông Trump dự đoán có thể là vào tháng sau. "Điều đó nên xảy ra nhanh chóng. Họ nên đồng ý sớm", ông Trump nói.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay thế hệ mới nhất của Mỹ. Đây là tàu sân bay có kích thước lớn nhất thế giới và có chi phí sản xuất lên đến hơn 13 tỉ USD.

Đợt triển khai lần này của tàu kéo dài từ cuối tháng 6.2025 đến nay, nghĩa là gần 8 tháng. Chưa rõ tàu sẽ hoạt động tại Trung Đông trong bao lâu nhưng chuyến hành trình này sẽ là đợt triển khai kéo dài bất thường đối với thủy thủ trên tàu. Theo tờ The New York Times, tàu Ford sự kiến trở về cảng nhà vào tận cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

