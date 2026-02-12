Ông Trump 'hãm phanh' lập trường cứng rắn với Iran sau khi gặp ông Netanyahu

Phát biểu trên được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 3 giờ tại Nhà Trắng, chuyến thăm thứ 6 của ông Netanyahu kể từ khi ông Trump trở lại cầm quyền. Hai nhà lãnh đạo không xuất hiện công khai trước báo giới và nội dung cuộc trao đổi được Tổng thống Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social, theo The Guardian.

"Không có gì đạt được ngoài việc tôi nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán với Iran để xem có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nếu có thể, đó sẽ là ưu tiên của tôi", ông Trump viết, đồng thời để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu đối thoại thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp tại Palm Beach, bang Florida (Mỹ) ngày 29.12.2025 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã "nhấn mạnh các nhu cầu an ninh của Israel" liên quan tiến trình đàm phán. Israel từ lâu yêu cầu mọi thỏa thuận với Iran phải bao gồm việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh trong khu vực như Hamas ở Gaza và Hezbollah tại Li Băng.

Khi lên đường đến Washington, Thủ tướng Netanyahu cho hay các cuộc đàm phán của ông "trước hết và trên hết" sẽ tập trung vào vấn đề Iran, đồng thời cho biết thêm 2 bên sẽ thảo luận về Gaza và các vấn đề khu vực khác.

Tuần trước, các phái viên cấp cao Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Oman để thảo luận về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo và chính sách khu vực không nằm trong nội dung đàm phán.

Song song với nỗ lực ngoại giao, Mỹ vẫn gia tăng sức ép quân sự lên Iran. Mỹ đã tập trung lực lượng tại Trung Đông và đang cân nhắc điều thêm một tàu sân bay, bổ sung cho tàu USS Abraham Lincoln đang hiện diện trong khu vực.

Ông Trump cũng nhắc lại các cuộc không kích hồi tháng 6.2025 nhằm vào cơ sở làm giàu uranium của Iran tại Natanz và Fordow, cảnh báo rằng các biện pháp tương tự có thể được cân nhắc nếu Tehran không đạt thỏa thuận mới. "Hy vọng lần này họ sẽ lý trí và có trách nhiệm hơn", ông Trump viết.

Giới quan sát nhận định dù là đồng minh thân cận, quan hệ giữa ông Trump và ông Netanyahu đôi lúc bộc lộ khác biệt, đặc biệt trong cách tiếp cận với Iran và các điểm nóng khu vực.

Về phía Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11.2 phủ nhận việc nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân và tuyên bố sẵn sàng đàm phán, bao gồm việc chấp nhận các cơ chế xác minh. Tuy nhiên, ông cho rằng "bức tường ngờ vực" do Mỹ và châu Âu tạo ra đang cản trở tiến trình đối thoại, theo AFP.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết trong nhiều tháng qua họ chưa thể tiến hành đầy đủ các hoạt động kiểm tra và xác minh liên quan chương trình hạt nhân của Iran.